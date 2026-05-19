CONSEJO DEL SALMÓN Y MINISTRO DE AGRICULTURA ABORDAN AGENDA DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

Durante el encuentro se analizaron oportunidades para fortalecer los encadenamientos productivos entre ambos sectores, especialmente en materias vinculadas a innovación, desarrollo regional, trazabilidad y seguridad alimentaria, relevando el potencial estratégico que tiene esta articulación para el crecimiento del sur de Chile.

La Alianza Agro Salmón reúne desde hace más de dos años a los gremios SAGO, SOFO, CAS, SNA y el Consejo del Salmón, con el objetivo de impulsar una hoja de ruta conjunta para potenciar la colaboración productiva entre ambas actividades.

“Cuando los sectores productivos se articulan, Chile crece. Hoy existe una relación profunda y concreta entre la salmonicultura y el agro, y el desafío es proyectarla con visión de largo plazo, incorporando más innovación, valor agregado y desarrollo territorial”, señaló Loreto Seguel.

Seguel agregó que “uno de los grandes valores de la Alianza Agro Salmón ha sido justamente conectar a actores que forman parte de una misma cadena productiva, pero que muchas veces no se conocían en profundidad. Esta instancia ha permitido entender mejor las necesidades, desafíos y oportunidades de cada sector, construyendo una mirada compartida sobre el desarrollo del sur de Chile”.

La dirigenta gremial señaló además que “la salmonicultura no solo es una industria exportadora estratégica para el país, sino también un motor de encadenamientos productivos que conecta regiones, conocimiento y empleo. Fortalecer esa integración con el sector agroalimentario permite avanzar hacia un desarrollo más sostenible y competitivo para Chile”.

Actualmente, cerca del 60% de los nutrientes utilizados en la alimentación de salmones provienen directa o indirectamente del sector agroalimentario, reflejando la estrecha relación productiva existente entre ambas industrias.

Fotografía: Consejo del Salmón.

Fuente: aqua.cl

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