MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS CIERRA LA SEMANA DEL RECICLAJE CON MASIVO ECOCANJE

Con dinámicas educativas, concursos ambientales y una ruleta de preguntas relacionadas con reciclaje y cambio climático, la Comisión de Cambio Climático de la Municipalidad de Punta Arenas llevó a cabo la decimosexta versión del Ecocanje municipal, instancia desarrollada en el marco de la Semana Internacional del Reciclaje.

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La actividad se realizó entre las 15:00 y las 18:00 horas frente a la pista de patinaje de Zona Austral y convocó a familias, niños y organizaciones ambientales en torno a la promoción del reciclaje y la gestión responsable de residuos.

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"Fue muy bonito escuchar que nuestra región, liderada por Punta Arenas, es una de las que más recicla en el país, y eso se debe al trabajo que se ha realizado en la comuna y a la cantidad de población que participa activamente. Esto ha sido posible gracias al gran trabajo de los funcionarios municipales, pero también de la comunidad, que se ha sumado a esta iniciativa", señaló el alcalde Claudio Radonich.

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Asimismo, el jefe comunal valoró la participación de familias y niños en estas iniciativas. "Hay niños que son fanáticos y siempre nos están siguiendo, pero también nos encontramos con adultos que se han preocupado de incorporarse de manera activa. Así que estamos muy contentos", agregó.

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La encargada de residuos de la Comisión de Cambio Climático, Catalina Higueras, explicó que esta actividad formó parte de una semana completa de acciones ambientales desarrolladas en distintos puntos de la comuna. "La Semana del Reciclaje comenzó con una limpieza en Chabunco, luego continuó con operativos en el borde costero junto a la Armada y una intervención cerca del Humedal Kóoch junto al Colegio Charles Darwin. Hoy cerramos esta semana con este gran Ecocanje en Zona Austral", indicó.

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Higueras destacó además la importancia de avanzar hacia una economía circular y reducir la cantidad de residuos que llegan al vertedero. "Lo importante del reciclaje es entender que todos los residuos tienen una segunda vida; pueden reingresar a la economía circular, volver a ser productos o transformarse nuevamente en materia prima. Además, es importante evitar que estos residuos lleguen al vertedero para descomprimir esos espacios y reutilizar mejor los materiales", afirmó.

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Entre las asistentes estuvo Valentina Concha, quien participó de la actividad junto a su hijo y valoró el impacto educativo de este tipo de iniciativas. "Es algo necesario y que se requiere en la región. Lo bueno de estas instancias es que generan conciencia en las personas, especialmente en los niños, porque comienzan desde pequeños a entender la importancia del reciclaje y el cuidado del medioambiente", comentó.

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Además, participaron organizaciones y agrupaciones como Fundación Peumallén, Centro Bahía Lomas y Quimipalta, junto a diversas iniciativas vinculadas a la sustentabilidad y el reciclaje en la región. Los premios de la actividad fueron gestionados por el municipio y contaron con el apoyo de Aguas Magallanes, Gasco y Edelmag.

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El Ecocanje forma parte de las acciones impulsadas por el municipio en el marco del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático y de la Alianza PUQ 30/30, iniciativas que buscan fortalecer la educación ambiental, promover hábitos sustentables y avanzar hacia una comuna más limpia y comprometida con la acción climática local.