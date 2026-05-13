CESFAM DR. JUAN DAMIANOVIC Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES OBTIENEN ACREDITACIÓN

En una ceremonia realizada este martes en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro", autoridades comunales y representantes de la Superintendencia de Salud destacaron la acreditación obtenida por el Cesfam Dr. Juan Damianovic y sus establecimientos anexos, en un proceso que se enmarca en la Ley N.º 19.966 de Garantías Explícitas en Salud (GES), normativa que certifica el cumplimiento de altos estándares de calidad y seguridad en la atención de salud.





En ese contexto, el Cesfam inició en junio de 2025 su solicitud de acreditación ante la Superintendencia de Salud. Posteriormente, en diciembre del mismo año, una entidad acreditadora externa evaluó el cumplimiento de 55 características aplicables al Cesfam y a sus dispositivos dependientes.





El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el logro alcanzado por los equipos de salud y destacó el impacto directo en la comunidad del sector sur de la ciudad. "Estamos contentos, agradecidos y orgullosos del tremendo equipo humano que tiene este Cesfam". Asimismo, agregó que "es un arduo trabajo que le da un estatus distinto y garantiza que toda la población del sector sur de nuestra ciudad tenga una atención de excelencia".





La autoridad comunal agregó que actualmente cerca de 19 mil personas están inscritas en el establecimiento, cifra que continúa creciendo debido a la expansión urbana del sector. Asimismo, indicó que el SAR registra más de 100 mil atenciones anuales y destacó que este corresponde al tercer consultorio acreditado de la comuna, sumándose a los Cesfam Fenton y Carlos Ibáñez.

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Por su parte, el jefe del Área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, afirmó que este reconocimiento representa "una muy buena noticia" y posiciona a la red comunal de salud entre las mejores evaluadas del país. "Marcamos un hito también. Somos uno de los centros mejor acreditados a nivel país. Por lo tanto, eso es un tremendo logro como centro de salud. Nos pone orgullosos y también nos plantea una meta; Estos tres centros que están acreditados en tres años más tienen que reacreditarse", sostuvo.





En tanto, la directora del Cesfam Dr. Juan Damianovic, Marioly Troncoso, destacó el compromiso de todos los funcionarios que participaron del proceso. "Cumplimos el 100% de las características obligatorias y el 93% de las no obligatorias. Es un tremendo resultado. El tamaño del equipo, las distintas complejidades y todos los puntos de verificación que se evaluaron nos dejan muy contentos. Además, esto representa la mejora continua. Este es nuestro piso y desde aquí seguiremos avanzando", explicó.

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La acreditación obtenida tendrá una vigencia de tres años, periodo en el cual los establecimientos deberán mantener y fortalecer los estándares alcanzados, preparándose para un nuevo proceso de evaluación.