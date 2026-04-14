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14 de abril de 2026

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES REALIZA COMPLEJA CIRUGÍA CARDÍACA “SIN BOMBA” TRAS REACTIVAR PROGRAMA

El procedimiento de revascularización miocárdica Off-pump permite intervenir el corazón sin detener su latido, reduciendo riesgos en pacientes de alta complejidad.

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Durante la jornada de este lunes 13 de abril, el Hospital Clínico de Magallanes concretó un importante hito médico al realizar, por primera vez desde la reactivación de su programa de cirugía cardíaca, una intervención de revascularización miocárdica sin circulación extracorpórea, técnica conocida como Off-pump.

Este procedimiento se caracteriza por ejecutarse sin detener el corazón, lo que exige un alto nivel de especialización del equipo quirúrgico y el uso de instrumental específico que permite estabilizar de manera focal el órgano mientras continúa latiendo. De esta forma, es posible reparar las arterias coronarias sin recurrir a la tradicional bomba de circulación extracorpórea.

La técnica representa una alternativa especialmente relevante para pacientes con condiciones clínicas complejas, en quienes el uso de circulación extracorpórea puede implicar mayores riesgos.

Este avance da cuenta del fortalecimiento progresivo de las capacidades resolutivas del principal recinto asistencial de la región, así como de su compromiso con la incorporación de tecnologías y procedimientos que apuntan a brindar una atención más segura, oportuna y de mayor complejidad a la comunidad.


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