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27 de mayo de 2026

SUBSECRETARIA ESTÉVEZ FINALIZA GIRA POR CHINA ENCABEZANDO LA XXII COMISIÓN MIXTA POR TLC

​La agenda estuvo centrada en reforzar las relaciones comerciales de Chile con el país asiático, su primer socio comercial.

Comisión-Mixta-1-(Viceministro-de-Comercio)

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, culminó su visita oficial a China con una intensa agenda en Beijing, segunda etapa de una gira que la llevó primero a Suzhou para participar en la Reunión de Ministros Responsables del Comercio (MRT) de APEC. En la capital, la subsecretaria presidió la XXII Comisión Mixta Económica y Comercial Chile-China y se reunió con altas autoridades de Gobierno, con foco en la profundización de la relación bilateral con el primer socio comercial de Chile.

La Comisión Mixta Económica y Comercial Chile-China es una instancia establecida en el marco del Tratado de Libre Comercio, vigente desde 2006. Esta instancia, encabezada por la subsecretaria y por el viceministro de Comercio chino, Li Chenggang, reunió a representantes de ambos países para revisar el estado de la relación comercial, dar seguimiento a los avances del acuerdo y evaluar espacios de mejora y modernización que puedan llevarse a cabo.

A continuación, la subsecretaria Estévez sostuvo una reunión con el viceministro del Departamento Internacional del Partido Comunista Chino, Ma Hui, instancia en que se abordó la instalación del nuevo Gobierno en Chile, las prioridades de esta administración en materia de relaciones económicas internacionales y la próxima visita del Presidente Kast a la Cumbre de Líderes de APEC, que se realizará en Shenzhen en noviembre.

Además, se intercambiaron visiones sobre las prioridades económicas y estratégicas que hoy está impulsando China en áreas como innovación, desarrollo tecnológico, transición energética y fortalecimiento de cadenas de suministro.

La agenda concluyó con un encuentro con el viceministro de la Administración General de Aduanas de China, Hu Haiping, donde se discutieron temáticas como las exportaciones de fruta chilena a China, uno de sus principales destinos, y diversas materias a las que se debe hacer seguimiento.

Estas reuniones se enmarcan en una conversación fluida y continua que la subsecretaria Estévez ha mantenido con la contraparte china desde que asumió el cargo el 11 de marzo. En Santiago, ya se había reunido con el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, antes de emprender esta visita oficial.

"China es un socio estratégico para Chile, y esta visita nos permitió seguir profundizando una relación económica y comercial muy sólida. Más allá de mantener un vínculo histórico, lo importante es seguir identificando oportunidades de cooperación, modernización y desarrollo, siempre en beneficio de ambos países", señaló la subsecretaria Estévez al finalizar la gira.

Comercio bilateral
En 2025, el intercambio comercial bilateral entre ambos países superó los US$ 67.000 millones, con exportaciones chilenas hacia China que alcanzaron los US$ 40.647 millones, cifras que posicionan al gigante asiático como el primer socio comercial de nuestro país.

Los principales productos que Chile envía a China son minerales de cobre y sus concentrados, cerezas frescas, cátodos de cobre, carbonatos de litio y celulosa, reflejando una canasta exportadora diversa y altamente complementaria con la demanda del mercado chino.

Por su parte, entre los principales productos que Chile importa desde China se encuentran los teléfonos inteligentes, generadores fotovoltaicos, vehículos, entre otros.

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