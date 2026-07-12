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12 de julio de 2026

ESPECIALISTAS ADVIERTEN AUMENTO DE INFLUENZA B Y LLAMAN A REFORZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE EL INVIERNO

Académicas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile señalaron que la influenza B ha incrementado su circulación en las últimas semanas y recalcaron la importancia de la vacunación y de mantener las medidas de prevención frente a los virus respiratorios.

influenza

El aumento de casos de influenza B registrado durante las últimas semanas motivó una alerta del Ministerio de Salud y puso nuevamente el foco en la prevención de las enfermedades respiratorias. Frente a este escenario, especialistas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile explicaron las razones del incremento de contagios y recordaron la importancia de la vacunación y del autocuidado durante el invierno.

La microbióloga clínica y académica de la Universidad de Chile, Dra. Vivian Luchsinger, explicó que las condiciones propias del invierno favorecen la transmisión de los virus respiratorios debido a la mayor permanencia en espacios cerrados y con poca ventilación. Agregó que, aunque habitualmente predomina la influenza A, la influenza B puede aumentar periódicamente por la acumulación de personas susceptibles a este virus.

Por su parte, la infectóloga Dra. Jeannette Dabanch recordó que la influenza puede provocar complicaciones importantes, especialmente en menores de cinco años, personas mayores de 60 años y pacientes con enfermedades crónicas. Además, indicó que actualmente la influenza B presenta una mayor circulación entre niños y adolescentes de 5 a 14 años, mientras que la influenza A continúa afectando principalmente a los adultos mayores.

Las especialistas señalaron que quienes aún no se han vacunado contra la influenza todavía pueden beneficiarse de la inmunización, ya que esta reduce el riesgo de desarrollar enfermedad grave y de fallecer. Asimismo, recomendaron mantener medidas preventivas como ventilar los espacios cerrados, lavarse frecuentemente las manos, utilizar mascarilla si existen síntomas respiratorios y evitar el contacto con personas de riesgo cuando se está enfermo.

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