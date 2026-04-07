SERVICIO DE SALUD INFORMA QUE CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN MAGALLANES ALCANZA UN 42,18% DE COBERTURA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Romina Leiva, referente de vacunación del Servicio de Salud Magallanes, junto a la kinesióloga del mismo organismo, Ximena Rubilar, informaron a la comunidad sobre el desarrollo de la campaña de vacunación y las medidas de prevención frente a enfermedades respiratorias en la región.

La campaña de vacunación comenzó el pasado 1 de marzo y, hasta la fecha, presenta un avance de 42,18% de cobertura en Magallanes, cifra que se sitúa por sobre el promedio nacional, que alcanza un 40,45%. En este contexto, las profesionales destacaron la importancia de continuar reforzando la inmunización, especialmente considerando la cercanía de la temporada invernal.

Respecto a la población objetivo de la vacuna contra la influenza, se reiteró que está dirigida principalmente a personas mayores, la primera infancia y a quienes presenten condiciones de vulnerabilidad, como patologías crónicas o embarazadas, grupos que presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Asimismo, se informó que actualmente existen 14 puntos de vacunación habilitados en la región, donde se están administrando dosis tanto contra la influenza como contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), facilitando el acceso de la comunidad a estas medidas preventivas.

Finalmente, se reforzó el llamado a la ciudadanía a acudir oportunamente a vacunarse y a mantener las medidas de autocuidado para prevenir enfermedades respiratorias, especialmente en los meses de mayor circulación viral.