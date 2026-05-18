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18 de mayo de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS CELEBRA EL DÍA DE LAS PLANTAS CON ENTREGA GRATUITA DE FLORES

​La actividad se realizó en la Plaza Muñoz Gamero, donde vecinos recibieron plantas producidas en el vivero municipal.

PL 4
En el marco del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Unidad de Medioambiente, Aseo y Ornato, realizó una entrega gratuita de plantas ornamentales en la Plaza Muñoz Gamero. La iniciativa buscó acercar a la comunidad al cuidado de las plantas y destacar la importancia de las áreas verdes en la ciudad.

Durante la actividad, el jefe comunal destacó el trabajo permanente que realiza el municipio para mantener áreas verdes en distintos puntos de la comuna. "Hacemos un gran trabajo todo el año para que, durante la temporada de primavera y verano, contemos con plantas en los 10 lugares que la Municipalidad mantiene, los que son muy visitados tanto por vecinos como por turistas", señaló Radonich.

Por su parte, la ingeniera forestal de la Unidad de Medioambiente, Aseo y Ornato, Sofía Blanco, explicó que las especies entregadas fueron producidas en el vivero municipal. "Estamos entregando tres tipos de plantas, aliso blanco y violeta, estatice y primavera", indicó.

Además, Blanco detalló que este año el vivero alcanzó una producción de 15 mil plantas, generando un excedente que permitió concretar la iniciativa. "Son plantas perennes, por lo que pueden mantenerse en exteriores durante largo tiempo sin secarse", explicó.

La actividad tuvo una positiva recepción por parte de los vecinos. Antonia Domínguez, quien acudió junto a compañeros para retirar una planta, valoró la iniciativa. "Me parece una actividad súper entretenida. Encuentro que estas actividades son las que unen a la comunidad. Además, aunque yo no soy muy participativa ni estoy tan metida en el mundo de las plantas, tengo a mi abuela y sé que a ella le gustan mucho, así que aproveché de venir para llevarle una a su casa", comentó.
MOP (3)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS Y MOP COORDINAN AGENDA DE OBRAS Y PLAN DE TRABAJO PARA EL INVIERNO

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