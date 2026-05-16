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16 de mayo de 2026

INDH EXTENDIÓ HASTA EL 25 DE MAYO LAS POSTULACIONES AL PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2026

​La convocatoria busca reconocer a personas con destacada trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos en Chile.

PREMIO DDHH

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó la extensión del plazo para postular candidaturas al Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, proceso que permanecerá abierto hasta el próximo 25 de mayo a las 17:00 horas.

La convocatoria está dirigida a organizaciones, instituciones y personas naturales que deseen presentar candidaturas de terceros, con el objetivo de reconocer trayectorias destacadas en la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos humanos en Chile. El galardón se entrega cada dos años y cuenta con el mismo rango institucional que otros premios nacionales otorgados en el país.

Las postulaciones pueden realizarse mediante un formulario online disponible en el sitio web del INDH o de manera presencial en las sedes regionales del organismo. El premio no contempla autonominaciones ni reconocimientos póstumos, y está destinado exclusivamente a personas vivas.

Entre quienes han recibido este reconocimiento en años anteriores figuran Viviana Díaz Caro, María Soledad Cisternas, José Aldunate Lyon, Fabiola Letelier, Roberto Garretón, Elizabeth Andrade Huaringa y Claudio González Urbina, todos reconocidos por su aporte en la defensa de los derechos humanos en distintas áreas.


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