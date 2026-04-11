ABREN POSTULACIONES PARA RECONOCIMIENTO PROFE TP QUE DESTACA A DOCENTES TÉCNICO-PROFESIONALES EN TODO EL PAÍS

Ya se encuentra abierta la cuarta versión del Reconocimiento Profe TP, iniciativa impulsada por ONG Canales junto a Banco de Chile, que busca destacar a docentes de la Educación Media Técnico-Profesional (EMTP) por su aporte en la formación de estudiantes a nivel nacional. La convocatoria estará disponible hasta el 30 de abril a través del sitio web www.profetp.cl



El reconocimiento tiene como objetivo visibilizar la labor de profesores que, a través de la innovación y el acompañamiento, contribuyen en las trayectorias formativas de estudiantes. En Chile, más de 166 mil jóvenes cursan este tipo de enseñanza, lo que posiciona a la EMTP como un ámbito relevante dentro del sistema educativo.

Desde ONG Canales señalaron que esta iniciativa busca identificar y difundir experiencias docentes que generan impacto en sus comunidades educativas. En tanto, desde Banco de Chile destacaron la importancia de fortalecer la educación técnico-profesional como un espacio de desarrollo de habilidades y oportunidades laborales.

El reconocimiento, que se realiza desde 2022, ha reunido más de 600 postulaciones en su versión anterior. En la edición pasada, la docente Claudia Saldia Valdivia, del Liceo Agrícola Cruz del Sur de Vilcún, obtuvo el primer lugar por su trabajo en educación agropecuaria en contexto rural.

El proceso contempla premios como $2 millones, un computador portátil, una beca de inglés y equipamiento técnico, además de reconocimientos para finalistas. Las postulaciones están abiertas para docentes de todo el país, y también se permite la nominación por parte de estudiantes, comunidades educativas y equipos directivos.

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