28 de abril de 2026
AMPLIACIÓN DE POSTULACIONES: HASTA 2 MILLONES Y MEDIO DE PESOS POR PROYECTO FINANCIA EL INDESPA PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO EN MUJERES DE LA PESCA ARTESANAL
La postulación comprende dos pasos y se extiende hasta este domingo 3 de mayo en www.indespa.cl
El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA), extendió hasta este domingo 3 de mayo las postulaciones al fondo Emprendamos junto al mar. La iniciativa entrega capacitación comercial, asesoría personalizada y un capital de inversión hasta de 2 millones y medio de pesos por proyecto, para mujeres con registro pesquero artesanal que tienen un emprendimiento en gastronomía marina, valor agregado (conservas, congelados o deshidratados de productos marinos), turismo pesquero o artesanía costera con identidad local.
Desde Indespa, informaron que el programa, impulsado en alianza con el Fondo Social de Inversión Solidaria (Fosis), cuenta con 627 cupos nacionales y dos mil millones de pesos en inversión, para fortalecer el desarrollo productivo y comercial de pescadoras artesanales, recolectoras de orilla y buzos mariscadoras del país.
A nivel nacional, las mujeres representan cerca del 25 por ciento del registro pesquero artesanal, con 27 mil inscritas en actividades de pesca, buceo y recolección. Esta convocatoria, apoya a mujeres que además de estos oficios, impulsan un negocio propio asociado a los recursos de mar o al trabajo pesquero.
Para proyectos en fase inicial, junto con la capacitación y asesoría, ellas acceden a un fondo de 500 mil pesos; en fase avanzada, donde ya cuentan con iniciación de actividades, pueden optar hasta un millón y medio de pesos, y en iniciativas más consolidadas y formales que buscan crecer, reciben un capital hasta de dos millones y medio de pesos para sus emprendimientos.
Las postulantes deben ser mujeres mayores de 18 años e inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA). Para participar, deben descargar y leer las bases de concurso en el sitio web www.indespa.cl , y realizar dos pasos de postulación: completar la ficha de postulación en línea y hacer envío al correo [email protected] de los documentos del numeral 11 de las bases de concurso (copia de cédula de identidad, 3 fotografías y declaración jurada), dentro del plazo de postulación, que cierra este domingo 3 de mayo a las 23:59 minutos.
El Seremi Rodolfo Guajardo Barría recorrió junto a la comisión receptora del Serviu Regional el proyecto habitacional Pioneros, ya finalizado, para luego sostener una reunión de trabajo con la Alcaldesa Karina Fernández Marin. Además, constató el 94 por ciento de avance en la pavimentación de 1.338 metros lineales de calzadas y aceras.
El Seremi Rodolfo Guajardo Barría recorrió junto a la comisión receptora del Serviu Regional el proyecto habitacional Pioneros, ya finalizado, para luego sostener una reunión de trabajo con la Alcaldesa Karina Fernández Marin. Además, constató el 94 por ciento de avance en la pavimentación de 1.338 metros lineales de calzadas y aceras.