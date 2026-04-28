AMPLIACIÓN DE POSTULACIONES: HASTA 2 MILLONES Y MEDIO DE PESOS POR PROYECTO FINANCIA EL INDESPA PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO EN MUJERES DE LA PESCA ARTESANAL

El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA), extendió hasta este domingo 3 de mayo las postulaciones al fondo Emprendamos junto al mar. La iniciativa entrega capacitación comercial, asesoría personalizada y un capital de inversión hasta de 2 millones y medio de pesos por proyecto, para mujeres con registro pesquero artesanal que tienen un emprendimiento en gastronomía marina, valor agregado (conservas, congelados o deshidratados de productos marinos), turismo pesquero o artesanía costera con identidad local.

Desde Indespa, informaron que el programa, impulsado en alianza con el Fondo Social de Inversión Solidaria (Fosis), cuenta con 627 cupos nacionales y dos mil millones de pesos en inversión, para fortalecer el desarrollo productivo y comercial de pescadoras artesanales, recolectoras de orilla y buzos mariscadoras del país.

A nivel nacional, las mujeres representan cerca del 25 por ciento del registro pesquero artesanal, con 27 mil inscritas en actividades de pesca, buceo y recolección. Esta convocatoria, apoya a mujeres que además de estos oficios, impulsan un negocio propio asociado a los recursos de mar o al trabajo pesquero.

Para proyectos en fase inicial, junto con la capacitación y asesoría, ellas acceden a un fondo de 500 mil pesos; en fase avanzada, donde ya cuentan con iniciación de actividades, pueden optar hasta un millón y medio de pesos, y en iniciativas más consolidadas y formales que buscan crecer, reciben un capital hasta de dos millones y medio de pesos para sus emprendimientos.

Las postulantes deben ser mujeres mayores de 18 años e inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA). Para participar, deben descargar y leer las bases de concurso en el sitio web www.indespa.cl , y realizar dos pasos de postulación: completar la ficha de postulación en línea y hacer envío al correo [email protected] de los documentos del numeral 11 de las bases de concurso (copia de cédula de identidad, 3 fotografías y declaración jurada), dentro del plazo de postulación, que cierra este domingo 3 de mayo a las 23:59 minutos.