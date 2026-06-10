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10 de junio de 2026

COMISIÓN REGIONAL COMIENZA REVISIÓN DE PROYECTOS DEL FONDO DE MEDIOS 2026

El seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, destacó la relevancia de esta herramienta para fortalecer el trabajo que realizan los medios de comunicación de la región.

Seremi de gobierno

​Con el objetivo de impulsar el desarrollo de los medios de comunicación locales y fortalecer el acceso de la ciudadanía a información de calidad, la Comisión Regional del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social (FFMCS) 2026 inició el proceso de evaluación de los proyectos postulados en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La instancia evaluadora tendrá la responsabilidad de analizar las iniciativas presentadas por medios de comunicación regionales, provinciales y comunales, considerando criterios como la calidad de los proyectos, su viabilidad técnica y financiera, su pertinencia territorial y el impacto que puedan generar en las comunidades.

El Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, impulsado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, busca fortalecer el desarrollo de los medios de comunicación locales mediante el financiamiento de proyectos que promuevan la identidad regional, la participación ciudadana, la descentralización y el acceso a información de interés público.

El seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, destacó la relevancia de esta herramienta para fortalecer el trabajo que realizan los medios de comunicación de la región.

"Los medios de comunicación regionales cumplen un rol esencial para la vida democrática, el fortalecimiento de nuestras comunidades y la construcción de una ciudadanía informada. A través del Fondo de Medios buscamos respaldar iniciativas que rescaten la identidad de Magallanes, promuevan la diversidad de voces y generen contenidos de interés público que contribuyan al desarrollo de nuestros territorios. Como Gobierno, seguimos comprometidos con el fortalecimiento del pluralismo informativo y el apoyo a los medios que diariamente conectan a la ciudadanía con su realidad local", señaló la autoridad.

La Comisión Regional es presidida por el seremi de Gobierno y está integrada por representantes del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, del Consejo Regional, de la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo, de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) y del Colegio de Periodistas de Chile, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar y calificar los proyectos admisibles de acuerdo con las bases del concurso.

Durante las próximas semanas, la comisión desarrollará el proceso de revisión y evaluación de las iniciativas postuladas, tras lo cual elaborará una propuesta de adjudicación de recursos que permitirá continuar fortaleciendo el ecosistema de medios de comunicación regionales.

Con esta etapa, el Fondo de Medios 2026 avanza en su proceso de selección regional, reafirmando el compromiso del Gobierno con la promoción de una comunicación más diversa, plural y cercana a las comunidades de Magallanes.



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