63 % DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DE LA FUTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO REGIONAL DE MAGALLANES

Este miércoles 15 de julio la Delegada Presidencial Regional Ericka Farías, Gobernador Regional Jorge Flies, Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic, Jefe de la Unidad Regional de la Subdere Javier Labrín, Director del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural Magallanes Pablo Quercia, y el director regional de Arquitectura del MOP Jorge Cortés, realizaron una visita inspectiva a las obras de construcción de la futura Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes, proyecto emblemático que presenta un avance del 63%.



Durante el recorrido, las autoridades verificaron en terreno el progreso de la iniciativa, que contempla la recuperación y puesta en valor de los inmuebles que albergaron la antigua Penitenciaría de Magallanes, construida en 1899, y el Juzgado de Letras de Punta Arenas, de 1906, ambos protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales. La intervención busca revitalizar el casco histórico de la capital regional mediante la habilitación de infraestructura patrimonial para nuevos usos culturales y comunitarios.



La obra, financiada por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena (75%) y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (25%), considera una inversión vigente de más de $35.503 millones y es ejecutada por el Consorcio Constructora de Vicente S.A. – Flesan S.A. El proyecto contempla una superficie total de 4.945 metros cuadrados, de los cuales 2.120 m² corresponden a restauración patrimonial y 2.825 m² a obra nueva.



“Los avances son notorios. Estábamos recordando junto al Gobernador Regional y las autoridades que estuvimos la última vez en abril y, de verdad, desde entonces los progresos son evidentes. La obra lleva más de un 60% de ejecución y está contemplada para ser entregada durante el primer semestre de 2027. Estamos muy felices porque este será un gran aporte para la comunidad magallánica y para el desarrollo cultural de la región, generando espacios de encuentro para las familias y acceso a un importante patrimonio documental”, señaló la Delegada Presidencial Regional Ericka Farías.



La autoridad agregó que la recuperación de inmuebles históricos representa un desafío significativo para el Estado, especialmente cuando se trata de construcciones patrimoniales de gran antigüedad.



Por su parte, el Gobernador Regional Jorge Flies relevó el valor urbano, cultural y patrimonial de la iniciativa, destacando que se transformará en uno de los principales espacios públicos de la región.



“Estamos recuperando un lugar que tuvo una enorme carga histórica y social para convertirlo en un espacio abierto a la comunidad, dedicado a la cultura, la lectura y el encuentro. Este proyecto no sólo recupera tres edificios patrimoniales, sino que incorpora nuevas edificaciones que complementarán el Archivo Regional y la Biblioteca Regional, permitiendo además que parte importante de la memoria documental de Magallanes pueda estar nuevamente a disposición de sus habitantes”, manifestó Flies.



El Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic, detalló que la futura Biblioteca Regional estará orientada a entregar servicios modernos de acceso a la información, promoción de las identidades locales y fortalecimiento del desarrollo regional, mientras que el Archivo Regional permitirá conservar, catalogar y resguardar la documentación generada por los organismos públicos de Magallanes. Además, la infraestructura facilitará la llegada a la región de ciclos y actividades culturales impulsadas por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ampliando la oferta cultural disponible para la comunidad.



En tanto, el representante regional de la Subdere valoró el impacto territorial de la inversión pública y el trabajo coordinado entre distintas instituciones.



“Muchas veces hablamos del Plan de Zonas Extremas, y en una visita como esta podemos constatar cómo esa visión se materializa en obras concretas para las personas. Esta iniciativa refleja el principio de equidad territorial que impulsa la Subdere y demuestra cómo una mirada de Estado trasciende gobiernos y diferencias políticas para responder a necesidades reales de la ciudadanía”, expresó el Jefe de la Unidad Regional Subdere Javier Labrín.



Con esta iniciativa, el Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de Arquitectura, junto al Gobierno Regional y las instituciones participantes, avanzan en la recuperación del patrimonio regional y en la generación de infraestructura cultural de alto estándar para las futuras generaciones de Magallanes.

A su vez se brinda empleo con el desarrollo de la obra a 215 personas.

