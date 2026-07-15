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15 de julio de 2026

PROCHILE DESTACÓ EL POTENCIAL INTERNACIONAL DEL TURISMO MAGALLÁNICO Y NUEVAS ACCIONES DE PROMOCIÓN

Patagonia on tour

alejandra covacevich

La directora regional de ProChile, Alejandra Covacevich, participó en una nueva edición de Patagonia On Tour, donde abordó el rol de la institución en la promoción internacional de bienes, servicios, inversión y turismo, junto con las oportunidades que tiene Magallanes para fortalecer su posicionamiento en mercados extranjeros.

Durante la conversación, explicó que ProChile depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y cuenta con una red de oficinas comerciales en distintos países, lo que permite apoyar procesos de internacionalización, generar contactos estratégicos y abrir oportunidades para empresas con oferta exportable diferenciada.

En materia turística, Covacevich sostuvo que Magallanes posee una de las ofertas más completas del país, no solo por el atractivo de Torres del Paine, sino también por su nivel de hotelería, navegaciones, avistamiento de fauna, experiencias de naturaleza y servicios especializados. En ese sentido, planteó que el desafío es posicionar la región completa y no solo sus destinos más conocidos.

La invitada también destacó el trabajo colaborativo con actores privados del turismo regional, especialmente en acciones de promoción internacional. En esa línea, mencionó el vínculo con oficinas comerciales como la de São Paulo, desde donde se está gestionando la llegada de tour operadores y fotógrafos brasileños a Magallanes.

Entre los mercados con mayor potencial, Covacevich mencionó Brasil, Estados Unidos, China e India, destacando que existen oportunidades tanto por cercanía y conectividad como por el creciente interés de viajeros de alto poder adquisitivo en destinos de naturaleza.

La directora regional de ProChile también se refirió a otras áreas de trabajo del segundo semestre, entre ellas la promoción de alimentos, productos del mar, carne de cordero, industrias creativas y posibles nuevas acciones vinculadas con producciones audiovisuales en la región.

Finalmente, planteó que uno de sus sueños para Magallanes es avanzar hacia un desarrollo turístico más robusto en Torres del Paine, con mejores centros de visitantes, mayor accesibilidad y una experiencia integral que permita comprender la historia, geografía y valor natural de la Patagonia.




Luis Alvarado

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