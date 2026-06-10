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10 de junio de 2026

EMPRENDEDORAS DE TIERRA DEL FUEGO DESTACAN POTENCIAL TURÍSTICO Y DESAFÍOS DE CONECTIVIDAD EN MAGALLANES

Patagonia On Tour

patagonia on tour aurora fernandez pinguino rey

El desarrollo turístico de Tierra del Fuego, sus atractivos naturales y los desafíos que enfrenta la actividad en una zona aislada fueron abordados en una nueva edición de Patagonia on Tour, emitido por Polar Comunicaciones. El programa recibió a Aurora Fernández, de la Reserva Natural Pingüino Rey, y a Nini Bobadilla, de Innata Lodge, quienes compartieron sus experiencias vinculadas al turismo y el emprendimiento regional.

Durante la conversación, Aurora Fernández explicó que la Reserva Natural Pingüino Rey se encuentra en Bahía Inútil y protege la única colonia de pingüinos rey existente en Chile. El proyecto comenzó en 2010 y ha desarrollado un trabajo de conservación, investigación y educación ambiental, complementado con visitas guiadas responsables durante la temporada comprendida entre octubre y mayo.

En Patagonia on Tour, Nini Bobadilla relató el trabajo que realiza Innata Lodge en la comuna de Timaukel, donde reciben visitantes durante todo el año. La emprendedora destacó el interés creciente por conocer el sur de Tierra del Fuego, sus paisajes, bosques, glaciares y espacios aún poco intervenidos, además del valor de generar vínculos con las comunidades locales.

Ambas invitadas coincidieron en que emprender en la isla exige una logística compleja. La falta de abastecimiento de combustible en algunos sectores, las distancias, el estado de las rutas y las brechas de conectividad y telecomunicaciones son parte de los obstáculos que enfrentan quienes habitan el territorio y quienes buscan desarrollar experiencias turísticas de calidad.

El espacio de Polar Comunicaciones también permitió relevar la necesidad de fortalecer la articulación pública y privada para potenciar Tierra del Fuego como destino. Entre las prioridades planteadas se encuentran mejorar la infraestructura, habilitar servicios básicos para los visitantes y avanzar en alternativas de conectividad que permitan descubrir uno de los territorios naturales más singulares de la región de Magallanes.




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EMPRENDEDORAS DE TIERRA DEL FUEGO DESTACAN POTENCIAL TURÍSTICO Y DESAFÍOS DE CONECTIVIDAD EN MAGALLANES

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