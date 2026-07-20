SEREMI DE EDUCACIÓN DESTACA INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE CON FOCO EN CONVIVENCIA ESCOLAR, ESCUELAS ABIERTAS Y FORTALECIMIENTO DE APRENDIZAJES

El seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, dio inicio oficialmente al segundo semestre del año escolar 2026 con un llamado a las comunidades educativas a trabajar de manera conjunta para fortalecer la convivencia escolar, mejorar los aprendizajes y ampliar las oportunidades de participación para los estudiantes de la región.

Durante una entrevista realizada la mañana de este lunes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la autoridad presentó las principales líneas de trabajo que impulsará la Secretaría Regional Ministerial durante la segunda mitad del año, poniendo el foco en los estudiantes y en el fortalecimiento del sistema educativo.

Al comenzar la conversación, Alvarado entregó un saludo a los alumnos que retomaron las clases tras las vacaciones de invierno, especialmente a quienes este año finalizan su enseñanza media.







"En primer lugar, darle un cordial y afectuoso saludo a todos los estudiantes de Magallanes en el inicio de esta nueva jornada académica, espero de que sea un segundo semestre muy fructífero para ello, que le vaya muy bien y que esos sueños y anhelos que tienen se cumplan y fundamentalmente con los que van a terminar su ciclo de vida escolar, que egresan de los cuartos años de enseñanza media, próximos a rendir la prueba PAE. Ojalá les vaya muy, muy, muy bien."



Uno de los principales anuncios corresponde al fortalecimiento del programa de convivencia escolar, iniciativa que involucrará a establecimientos educacionales, centros de padres, centros de estudiantes, el Colegio de Profesores, equipos de salud y medios de comunicación, entre otros actores.

Según explicó el seremi, el objetivo es desarrollar un trabajo coordinado para atender las distintas realidades que enfrentan los estudiantes.







"Acá no se puede restar nadie. Entonces acá todas las instituciones indistintamente los roles que tengan tienen que apoyar porque lo más importante son los jóvenes. Sin lugar a dudas son el futuro, el futuro de nuestra comuna, el futuro de nuestra región, el futuro del país y necesitamos jóvenes sanos. Necesitamos personas honestas, responsables, comprometidas."



En esa misma línea, anunció el programa Escuelas Abiertas, iniciativa que buscará ofrecer espacios de participación en áreas como cultura, ciencia, deporte, medio ambiente y salud, con actividades recreativas, competitivas y formativas dirigidas a estudiantes de toda la región.

El seremi enfatizó que la propuesta apunta a integrar a alumnos de establecimientos públicos, subvencionados y particulares.







"Ojalá todos podamos participar y por supuesto también sin esa separación entre colegio público, colegio privado o colegio subvencionado, es decir, los estudiantes son unos solo y por supuesto hay que unirlos en aquello."





Fortalecer lectura y matemáticas



Durante la entrevista también abordó la implementación regional de la estrategia nacional Chile Aprende y Avanza, impulsada por el Ministerio de Educación, cuyo objetivo es mejorar los aprendizajes fundamentales en lectura, escritura y matemáticas.

Alvarado señaló que una de las prioridades será reforzar las competencias de los primeros años de enseñanza básica.







"Importa mucho que los niños en la enseñanza básica, a lo menos a segundo año sepan ya leer y sepan escribir. Importa mucho porque es la base misma del proceso de enseñanza aprendizaje."



Asimismo, indicó que se pondrá especial énfasis en el dominio del cálculo aritmético básico.







"También se va a centrar el trabajo en el cálculo numérico, en la aritmética básica, en las cuatro operatorias, la suma, la resta, la multiplicación y la división, de tal manera que cuando un alumno llegue a cuarto año básico pueda dominar estos contenidos."



Para ello, explicó que la Seremi desarrollará un acompañamiento a diez establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación Pública, con apoyo de diversas instituciones, entre ellas la Universidad de Magallanes, Fundación Crecer, Fundación Teraike, la Agencia de Calidad de la Educación y la Dirección Provincial de Educación.

La autoridad sostuvo que el propósito es mejorar los resultados educativos mediante el apoyo metodológico a los docentes.







"Queremos que el proceso de enseñanza de aprendizaje mejore, mejore la calidad de la educación y que nuestros niños aprendan a leer y escribir bien y por supuesto dominen el cálculo aritmético y numérico básico."





Trabajo con directores y asistentes de la educación



En la entrevista, el seremi también destacó el trabajo que se desarrollará junto a directores de establecimientos educacionales, valorando la creación de un espacio nacional para recoger propuestas desde los propios equipos directivos.

Además, se refirió a la reunión sostenida con la nueva directiva regional de los asistentes de la educación, instancia en la que abordaron distintas materias laborales y el fortalecimiento del trabajo conjunto.







"Lo que más puedo destacar yo es el trabajo mancomunado de puertas abiertas, del diálogo, de la comunicación, de exponer con toda franqueza las situaciones que en momentos determinados puedan estar trabando el desempeño laboral de los asistentes."



En ese contexto, también hizo referencia a una de las principales demandas del gremio.







"Hay que conversar en especial en Magallanes de una temática que ronda y que está presente, que es el bono del 40% de zona y que ellos en el fondo reclaman con toda justicia y que por lo demás es un derecho que en algún momento determinado se instaló en una mesa de negociaciones."





Invitación a participar en los debates escolares



Finalmente, José Raúl Alvarado invitó a los estudiantes de la región a participar en el Torneo Regional de Debates Escolares, cuyas inscripciones comenzaron este 20 de julio y permanecerán abiertas hasta el 14 de agosto.

El seremi aseguró que esta iniciativa busca fortalecer el pensamiento crítico y generar nuevas oportunidades de desarrollo para los jóvenes.







"Yo siempre hablo de espacio de oportunidades porque la juventud debe tener muchos espacios, deben crearse muchas oportunidades para que ellos puedan participar activamente... Esto les sirve crecer, les sirve relacionarse con otras personas, les sirven incluso para viajar, para aprender cosas que de repente no están dentro de su acervo cultural."



Al concluir la entrevista, la autoridad manifestó su expectativa de cerrar un positivo año escolar.







"Ojalá sea y que no solo sea la semana ni lo que resta del mes, sino que sea todo el año escolar 2026 y que podamos cerrar un año magnífico y que avancemos justamente en lo que es la calidad del trabajo que estamos entregando."



