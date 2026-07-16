SEREMI DE ECONOMÍA Y SERCOTEC REFUERZAN TRABAJO CONJUNTO CON EL BARRIO COMERCIAL 18 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA ARENAS

El seremi de Economía, Fomento y Turismo de Magallanes, Francisco Birke, y la directora regional de Sercotec, Sabrina Garay, realizaron un recorrido por el Barrio Comercial 18 de Septiembre de Punta Arenas junto a dirigentes de la asociación gremial del sector. La visita tuvo como objetivo conocer en terreno la realidad de los comerciantes y fortalecer el trabajo conjunto para impulsar el desarrollo del comercio establecido.

Durante la actividad, las autoridades visitaron distintos locales comerciales, dialogaron con emprendedores y comerciantes, y recogieron las principales inquietudes y desafíos que enfrenta el barrio. La instancia permitió reafirmar la coordinación entre el Ministerio de Economía, Sercotec y la organización de comerciantes para apoyar el fortalecimiento del comercio formal y el desarrollo del sector.

El seremi Francisco Birke señaló que el recorrido permitió conocer de primera fuente las necesidades del barrio y destacó la importancia de mantener un trabajo coordinado con quienes desarrollan la actividad económica local. En tanto, la directora regional de Sercotec, Sabrina Garay, valoró la trayectoria del Barrio Comercial 18 de Septiembre y destacó el aporte del programa de fortalecimiento de barrios comerciales para apoyar a los negocios del sector.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Barrio Comercial 18 de Septiembre, Adela Pérez, agradeció la visita de las autoridades y destacó la importancia de que conozcan la realidad de los comerciantes. Asimismo, señaló que el trabajo conjunto permite avanzar en acciones orientadas a fortalecer el comercio formal y preservar la identidad comercial del barrio.

La visita se enmarca en las acciones que desarrollan el Ministerio de Economía y Sercotec para apoyar a los barrios comerciales de la Región de Magallanes, promoviendo iniciativas destinadas a fortalecer su competitividad, mejorar su entorno y contribuir al desarrollo del comercio local.