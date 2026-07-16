Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

16 de julio de 2026

SEREMI DE ECONOMÍA Y SERCOTEC REFUERZAN TRABAJO CONJUNTO CON EL BARRIO COMERCIAL 18 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA ARENAS

Autoridades regionales recorrieron el sector junto a dirigentes de la asociación gremial para conocer las necesidades del comercio establecido y coordinar acciones de apoyo a su desarrollo.

3

El seremi de Economía, Fomento y Turismo de Magallanes, Francisco Birke, y la directora regional de Sercotec, Sabrina Garay, realizaron un recorrido por el Barrio Comercial 18 de Septiembre de Punta Arenas junto a dirigentes de la asociación gremial del sector. La visita tuvo como objetivo conocer en terreno la realidad de los comerciantes y fortalecer el trabajo conjunto para impulsar el desarrollo del comercio establecido.

Durante la actividad, las autoridades visitaron distintos locales comerciales, dialogaron con emprendedores y comerciantes, y recogieron las principales inquietudes y desafíos que enfrenta el barrio. La instancia permitió reafirmar la coordinación entre el Ministerio de Economía, Sercotec y la organización de comerciantes para apoyar el fortalecimiento del comercio formal y el desarrollo del sector.

El seremi Francisco Birke señaló que el recorrido permitió conocer de primera fuente las necesidades del barrio y destacó la importancia de mantener un trabajo coordinado con quienes desarrollan la actividad económica local. En tanto, la directora regional de Sercotec, Sabrina Garay, valoró la trayectoria del Barrio Comercial 18 de Septiembre y destacó el aporte del programa de fortalecimiento de barrios comerciales para apoyar a los negocios del sector.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Barrio Comercial 18 de Septiembre, Adela Pérez, agradeció la visita de las autoridades y destacó la importancia de que conozcan la realidad de los comerciantes. Asimismo, señaló que el trabajo conjunto permite avanzar en acciones orientadas a fortalecer el comercio formal y preservar la identidad comercial del barrio.

La visita se enmarca en las acciones que desarrollan el Ministerio de Economía y Sercotec para apoyar a los barrios comerciales de la Región de Magallanes, promoviendo iniciativas destinadas a fortalecer su competitividad, mejorar su entorno y contribuir al desarrollo del comercio local.

MINVU - Visita proyecto habitacional Brisas del Estrecho 3_1

MINVU Y FAMILIAS BENEFICIARIAS REALIZARON LA PRIMERA VISITA DE OBRAS AL PROYECTO "BRISAS DEL ESTRECHO 3"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SEREMI DE ECONOMÍA Y SERCOTEC REFUERZAN TRABAJO CONJUNTO CON EL BARRIO COMERCIAL 18 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Autoridades regionales recorrieron el sector junto a dirigentes de la asociación gremial para conocer las necesidades del comercio establecido y coordinar acciones de apoyo a su desarrollo.

Autoridades regionales recorrieron el sector junto a dirigentes de la asociación gremial para conocer las necesidades del comercio establecido y coordinar acciones de apoyo a su desarrollo.

3
nuestrospodcast
LITIO

CHILE SE CONSOLIDA COMO EL TERCER PRODUCTOR MUNDIAL DE LITIO Y LIDERA LAS EXPORTACIONES DE CARBONATO E HIDRÓXIDO

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
3

SEREMI DE ECONOMÍA Y SERCOTEC REFUERZAN TRABAJO CONJUNTO CON EL BARRIO COMERCIAL 18 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA ARENAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
ejercitochileripamonti

EJÉRCITO DE CHILE ALCANZA POR PRIMERA VEZ LA CUMBRE DEL MONTE RIPAMONTI: UN NUEVO HITO EN LA HISTORIA ANTÁRTICA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
desafioescenari02026

CON GRAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA FINALIZÓ DESAFÍO ESCENARIO 2026, EL CONCURSO DE TALENTOS MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250