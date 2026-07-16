CHILE SE CONSOLIDA COMO EL TERCER PRODUCTOR MUNDIAL DE LITIO Y LIDERA LAS EXPORTACIONES DE CARBONATO E HIDRÓXIDO

Chile se consolidó como el tercer productor mundial de litio durante 2025, de acuerdo con el cuarto informe sobre el mercado internacional elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI). El estudio, basado en cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), indica que el país representó el 19,3% de la producción global, ubicándose detrás de Australia (31,7%) y China (21,4%). Además, concentra el 25% de las reservas mundiales del mineral.

En materia de comercio exterior, Chile fue el principal exportador mundial de carbonato e hidróxido de litio durante 2025, con una participación conjunta del 46%. Si se considera también la espodumena, Australia encabezó las exportaciones globales con un 25%, seguida por Chile con un 20%.

El informe señala que el volumen exportado de litio chileno continuó creciendo durante 2025, alcanzando las 321.695 toneladas de carbonato de litio equivalente, un 2,6% más que el año anterior. Sin embargo, el valor de las exportaciones disminuyó un 7,3%, totalizando US$2.397 millones, debido al ajuste de los precios internacionales tras los máximos registrados en 2022 y al aumento de la oferta global.

Durante los primeros cuatro meses de 2026, la tendencia mostró un nuevo incremento en los envíos. Según datos del Banco Central, el volumen exportado de litio equivalente aumentó un 43% respecto del mismo período de 2025. Además, el precio promedio de exportación del carbonato de litio alcanzó los US$14.547 por tonelada durante el primer trimestre, cifra superior a la registrada un año antes.

El estudio también indica que China continuó siendo el principal destino del litio chileno en 2025, concentrando el 67% de las exportaciones, seguida por Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. Asimismo, advierte que el mercado enfrenta una mayor competencia internacional debido al crecimiento de la producción en países como Argentina, Brasil, Canadá, Malí y Zimbabue, escenario que plantea nuevos desafíos para la industria chilena.





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