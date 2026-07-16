Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

16 de julio de 2026

CHILE SE CONSOLIDA COMO EL TERCER PRODUCTOR MUNDIAL DE LITIO Y LIDERA LAS EXPORTACIONES DE CARBONATO E HIDRÓXIDO

​Un informe de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales señala que el país mantuvo su posición como tercer productor global de litio en 2025 y fue el principal exportador de carbonato e hidróxido de litio. Entre enero y abril de 2026, el volumen exportado aumentó un 43%.

LITIO

Chile se consolidó como el tercer productor mundial de litio durante 2025, de acuerdo con el cuarto informe sobre el mercado internacional elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI). El estudio, basado en cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), indica que el país representó el 19,3% de la producción global, ubicándose detrás de Australia (31,7%) y China (21,4%). Además, concentra el 25% de las reservas mundiales del mineral.

En materia de comercio exterior, Chile fue el principal exportador mundial de carbonato e hidróxido de litio durante 2025, con una participación conjunta del 46%. Si se considera también la espodumena, Australia encabezó las exportaciones globales con un 25%, seguida por Chile con un 20%.

El informe señala que el volumen exportado de litio chileno continuó creciendo durante 2025, alcanzando las 321.695 toneladas de carbonato de litio equivalente, un 2,6% más que el año anterior. Sin embargo, el valor de las exportaciones disminuyó un 7,3%, totalizando US$2.397 millones, debido al ajuste de los precios internacionales tras los máximos registrados en 2022 y al aumento de la oferta global.

Durante los primeros cuatro meses de 2026, la tendencia mostró un nuevo incremento en los envíos. Según datos del Banco Central, el volumen exportado de litio equivalente aumentó un 43% respecto del mismo período de 2025. Además, el precio promedio de exportación del carbonato de litio alcanzó los US$14.547 por tonelada durante el primer trimestre, cifra superior a la registrada un año antes.

El estudio también indica que China continuó siendo el principal destino del litio chileno en 2025, concentrando el 67% de las exportaciones, seguida por Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. Asimismo, advierte que el mercado enfrenta una mayor competencia internacional debido al crecimiento de la producción en países como Argentina, Brasil, Canadá, Malí y Zimbabue, escenario que plantea nuevos desafíos para la industria chilena.



ABAC-Chile-1

SUBSECRETARIA ESTÉVEZ SE REÚNE CON REPRESENTANTES CHILENOS DEL CONSEJO EMPRESARIAL DE APEC

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

TRIBUNAL RESUELVE ABSOLVER A ACUSADOS POR ACCIDENTE DE C-130 HÉRCULES DE LA FACH

Leer Más

Los jueces concluyeron que no logró acreditarse que los acusados hubieran actuado con negligencia, imprudencia o infracción a los reglamentos en el ejercicio de sus funciones.

Los jueces concluyeron que no logró acreditarse que los acusados hubieran actuado con negligencia, imprudencia o infracción a los reglamentos en el ejercicio de sus funciones.

c130hercules
nuestrospodcast
CR 1

MUNICIPIO AMPLÍA TERCERA ETAPA DEL NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
SSRcerrosombrero

CERRO SOMBRERO AVANZA HACIA EL RECONOCIMIENTO DE SU SISTEMA DE AGUA POTABLE COMO SERVICIO SANITARIO RURAL

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
puentemodular

EJÉRCITO DE CHILE INSTALA PUENTE MODULAR EN EL CAMINO VICUÑA–YENDEGAIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
futbolito senior Enrique Lomas

AGRUPACIÓN DE FUTBOLITO SENIOR CERRÓ CAMPEONATO DE APERTURA CON MÁS DE 900 PARTIDOS DISPUTADOS EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250