CONSEJO REGIONAL INICIA TRABAJO PARA FORTALECER LA RESPUESTA REGIONAL EN SALUD MENTAL

​ La preocupación por el aumento de los problemas de salud mental en la región llevó a la Comisión de Desarrollo Social, a reunir, por primera vez en una misma instancia, a representantes de la Seremi de Salud, Servicio de Salud Magallanes, Servicio Local de Educación Pública, hospitales de Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. El objetivo fue conocer el diagnóstico regional, revisar las estrategias actualmente en desarrollo y abrir un espacio de trabajo que permita contribuir al fortalecimiento del área.



Durante la jornada se presentaron antecedentes que reflejan la magnitud del desafío. Entre ellos, se informó que al 10 de julio de 2026 la región registraba 24 suicidios, mientras el sistema de vigilancia acumulaba 420 notificaciones de conductas suicidas (LAIN) durante el primer semestre. Asimismo, el Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams informó que las prestaciones de salud mental aumentaron un 53,8% entre 2024 y 2025, evidenciando una demanda creciente que exige continuar fortaleciendo la red de atención en los distintos territorios.



El presidente de la comisión, el Consejero Arturo Díaz, valoró la convocatoria, señalando que la reunión permitió conocer "qué es lo que se está haciendo, en qué podemos mejorar y en qué podemos aportar". Destacó, además, que esta corresponde a la primera de varias sesiones que buscarán profundizar el diagnóstico y generar propuestas que permitan fortalecer el trabajo interinstitucional.



La realidad de las provincias también estuvo presente durante el análisis. el Consejero José Luis Paredes recogió uno de los planteamientos expuestos por el seremi de Salud, quien señaló que estas cifras "siempre han existido", pero que hoy existe una mayor visibilización de la problemática. "Es bueno, dentro de lo malo, visibilizarlo para también darle conciencia", afirmó el consejero, valorando que este escenario permita fortalecer el trabajo preventivo y la búsqueda oportuna de apoyo.



La iniciativa surgió tras la preocupación generada por recientes acontecimientos registrados en Tierra del Fuego, aunque rápidamente se amplió a una mirada regional. En ese contexto, el Consejero Andrés López explicó que el propósito es avanzar desde el diagnóstico hacia acciones concretas. "La idea es poder seguir trabajando en este tema para ver de qué manera este Gobierno Regional puede colaborar", señaló, indicando que el trabajo de la comisión buscará identificar iniciativas que complementen la labor de los servicios públicos a través del deporte, la cultura, el ámbito social y herramientas de prevención.



Las próximas sesiones convocarán de manera diferenciada a los organismos e instituciones competentes para profundizar el análisis de las materias abordadas. El trabajo buscará identificar oportunidades de mejora y generar propuestas que fortalezcan la prevención, la atención y el acompañamiento en salud mental a nivel regional.

