MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LLAMA A PREVENIR ACCIDENTES ANTE BAJAS TEMPERATURAS ENTRE EL 13 Y 17 DE JULIO

La Municipalidad de Punta Arenas emitió un llamado a la comunidad a adoptar medidas preventivas ante el pronóstico de bajas temperaturas que se registrarán en la comuna entre el 13 y el 17 de julio. La principal recomendación es transitar con precaución debido a la posible formación de escarcha y superficies resbaladizas.

Desde el municipio señalaron que estas condiciones pueden afectar tanto a peatones como a conductores, por lo que instaron a mantener una conducción responsable y a desplazarse con cuidado en las vías públicas.

Asimismo, recordaron a los vecinos la importancia de mantener despejada la vereda frente a sus domicilios, retirando nieve o escarcha y esparciendo sal cuando sea necesario para reducir el riesgo de caídas y otros accidentes.

La Municipalidad informó además que los equipos de Gestión del Riesgo permanecerán operativos durante este período, realizando labores de esparcimiento de sal en las principales arterias de Punta Arenas y trabajos de despeje de caminos en el sector periurbano.





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