EXPORTACIONES CHILENAS SUPERAN POR PRIMERA VEZ LOS US$ 60.000 MILLONES EN UN PRIMER SEMESTRE

Las exportaciones de bienes de Chile alcanzaron los US$ 60.354 millones entre enero y junio de 2026, lo que representa un crecimiento de 14,2% respecto al mismo período del año anterior. De acuerdo con el Informe Mensual de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, elaborado con datos del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas, es la primera vez que el país supera la barrera de los US$ 60.000 millones durante un semestre.

El intercambio comercial totalizó US$ 106.498 millones en el período, con un aumento de 9,6% frente al primer semestre de 2025. Solo en junio, las exportaciones sumaron US$ 10.789 millones, registrando un alza de 25,1% en comparación con el mismo mes del año pasado.

La minería concentró el 61,1% de los envíos al exterior, con US$ 36.888 millones. El cobre representó el 50,1% del total exportado, alcanzando retornos por US$ 30.236 millones, mientras que el litio acumuló US$ 3.218 millones, prácticamente triplicando el resultado obtenido en igual período de 2025. En tanto, las exportaciones no mineras llegaron a US$ 23.466 millones, destacando el desempeño histórico de la industria de alimentos, que sumó US$ 7.121 millones gracias al incremento en los envíos de salmones, truchas, frutas congeladas, mejillones en conserva y carnes de bovinos y ovinos.

Las exportaciones de servicios también mantuvieron su tendencia al alza y alcanzaron US$ 1.843 millones, un crecimiento de 17,2% respecto del primer semestre del año anterior. Entre las principales actividades se encuentran el mantenimiento y reparación de aeronaves, el suministro de alojamiento web, las asesorías de marketing y los servicios de apoyo técnico en computación e informática.

En cuanto a los mercados de destino, China se mantuvo como el principal comprador de productos chilenos, seguido por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. India se ubicó en el quinto lugar tras duplicar sus importaciones desde Chile, con exportaciones por US$ 2.871 millones y un crecimiento de 109%, impulsado principalmente por mayores envíos de cobre, oro, yodo, litio y productos agrícolas.

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