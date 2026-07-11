Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

11 de julio de 2026

EXPORTACIONES CHILENAS SUPERAN POR PRIMERA VEZ LOS US$ 60.000 MILLONES EN UN PRIMER SEMESTRE

​Los envíos nacionales entre enero y junio de 2026 alcanzaron un récord histórico de US$ 60.354 millones, impulsados principalmente por el cobre y el litio. India duplicó sus compras a Chile y se consolidó como el quinto principal destino de las exportaciones.

informecomercial_8jul

Las exportaciones de bienes de Chile alcanzaron los US$ 60.354 millones entre enero y junio de 2026, lo que representa un crecimiento de 14,2% respecto al mismo período del año anterior. De acuerdo con el Informe Mensual de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, elaborado con datos del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas, es la primera vez que el país supera la barrera de los US$ 60.000 millones durante un semestre.

El intercambio comercial totalizó US$ 106.498 millones en el período, con un aumento de 9,6% frente al primer semestre de 2025. Solo en junio, las exportaciones sumaron US$ 10.789 millones, registrando un alza de 25,1% en comparación con el mismo mes del año pasado.

La minería concentró el 61,1% de los envíos al exterior, con US$ 36.888 millones. El cobre representó el 50,1% del total exportado, alcanzando retornos por US$ 30.236 millones, mientras que el litio acumuló US$ 3.218 millones, prácticamente triplicando el resultado obtenido en igual período de 2025. En tanto, las exportaciones no mineras llegaron a US$ 23.466 millones, destacando el desempeño histórico de la industria de alimentos, que sumó US$ 7.121 millones gracias al incremento en los envíos de salmones, truchas, frutas congeladas, mejillones en conserva y carnes de bovinos y ovinos.

Las exportaciones de servicios también mantuvieron su tendencia al alza y alcanzaron US$ 1.843 millones, un crecimiento de 17,2% respecto del primer semestre del año anterior. Entre las principales actividades se encuentran el mantenimiento y reparación de aeronaves, el suministro de alojamiento web, las asesorías de marketing y los servicios de apoyo técnico en computación e informática.

En cuanto a los mercados de destino, China se mantuvo como el principal comprador de productos chilenos, seguido por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. India se ubicó en el quinto lugar tras duplicar sus importaciones desde Chile, con exportaciones por US$ 2.871 millones y un crecimiento de 109%, impulsado principalmente por mayores envíos de cobre, oro, yodo, litio y productos agrícolas.


mejoramiento san ignacio 3 1

MINVU FINALIZÓ MEJORAMIENTO DEL CONDOMINIO SAN IGNACIO 3 EN PUNTA ARENAS CON INVERSIÓN DE MÁS DE $452 MILLONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DETIENEN A SUJETO CON 20 CAUSAS TRAS ROBO A TIENDA ROSEN EN PUNTA ARENAS

Leer Más

La rápida coordinación entre Seguridad Municipal y Carabineros permitió la detención de un hombre vinculado al robo ocurrido durante la madrugada de este viernes.

La rápida coordinación entre Seguridad Municipal y Carabineros permitió la detención de un hombre vinculado al robo ocurrido durante la madrugada de este viernes.

rosencarabineros
nuestrospodcast
informecomercial_8jul

EXPORTACIONES CHILENAS SUPERAN POR PRIMERA VEZ LOS US$ 60.000 MILLONES EN UN PRIMER SEMESTRE

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
informecomercial_8jul

EXPORTACIONES CHILENAS SUPERAN POR PRIMERA VEZ LOS US$ 60.000 MILLONES EN UN PRIMER SEMESTRE

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
actividad

AVANZA ANHELADO PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA HACIA EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Familias 1

FAMILIAS DE MAGALLANES PONEN NOTA 6,6 A JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA Y VALORAN SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250