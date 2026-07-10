200 NIÑOS Y NIÑAS DISFRUTARON DE LAS COLONIAS DE INVIERNO CEM

Con sonrisas, juegos y mucho movimiento, hoy llegó a su fin una inolvidable semana llena de energía, deporte y compañerismo: las Colonias de Invierno CEM 2026, organizadas por el Instituto Nacional de Deportes (IND) a través del programa Crecer en Movimiento en una experiencia que combinó deporte, juego, aprendizaje y bienestar.



Desde el lunes 7 al viernes 10 de julio, en jornadas vespertinas entre las 14:00 y las 17:00 horas, el Gimnasio Fiscal y el Centro Elige Vivir Sano se transformaron en espacios donde la actividad física fue protagonista. Las estaciones deportivas ofrecieron una variedad de disciplinas como yoga, futsal, balonmano, básquetbol, voleibol, atletismo, judo, karate, junto a momentos recreativos con juegos inflables, pinta caritas y dinámicas de motricidad, siempre guiados por profesores del IND.



Este tipo de colonias no solo buscan entretener durante el receso escolar, sino que son parte de una estrategia más amplia desde el Estado para garantizar el acceso a la actividad física como un derecho, en espacios seguros y guiados, donde niñas y niños puedan desarrollarse integralmente.



Y es que el impacto de iniciativas como esta va más allá del deporte. También tienen un profundo sentido social y de salud pública. En regiones como Magallanes, donde las bajas temperaturas muchas veces limitan la posibilidad de actividad al aire libre, estas colonias permiten romper con el sedentarismo y los hábitos poco saludables. Como destacó el Seremi del Deporte Jacques Roux quien señaló: “Las colonias CEM de este año fue un verdadero éxito. Tuvimos cupos completos, lo que demuestra el interés de la comunidad por este tipo de iniciativas. Por eso, promover el movimiento desde la infancia es clave. desde nuestro gobierno, movemos Chile y esta vez, promovemos el deporte y la actividad física desde la infancia".



Al finalizar la semana, queda claro que esta no fue solo una colonia de invierno. Fue un espacio para que niños y niñas se movieran, hicieran nuevos amigos, exploraran sus habilidades, y se sintieran parte de una comunidad activa y acogedora. Una semana transformadora, donde el deporte y el juego fueron la excusa perfecta para crecer, compartir y construir bienestar.





