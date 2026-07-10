Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

10 de julio de 2026

200 NIÑOS Y NIÑAS DISFRUTARON DE LAS COLONIAS DE INVIERNO CEM

Desde el lunes 7 al viernes 10 de julio, en jornadas vespertinas entre las 14:00 y las 17:00 horas, el Gimnasio Fiscal y el Centro Elige Vivir Sano se transformaron en espacios donde la actividad física fue protagonista.

FOTO GRUPAL COLONIAS 2026

Con sonrisas, juegos y mucho movimiento, hoy llegó a su fin una inolvidable semana llena de energía, deporte y compañerismo: las Colonias de Invierno CEM 2026, organizadas por el Instituto Nacional de Deportes (IND) a través del programa Crecer en Movimiento en una experiencia que combinó deporte, juego, aprendizaje y bienestar.

 
Desde el lunes 7 al viernes 10 de julio, en jornadas vespertinas entre las 14:00 y las 17:00 horas, el Gimnasio Fiscal y el Centro Elige Vivir Sano se transformaron en espacios donde la actividad física fue protagonista. Las estaciones deportivas ofrecieron una variedad de disciplinas como yoga, futsal, balonmano, básquetbol, voleibol, atletismo, judo, karate, junto a momentos recreativos con juegos inflables, pinta caritas y dinámicas de motricidad, siempre guiados por profesores del IND.

 
Este tipo de colonias no solo buscan entretener durante el receso escolar, sino que son parte de una estrategia más amplia desde el Estado para garantizar el acceso a la actividad física como un derecho, en espacios seguros y guiados, donde niñas y niños puedan desarrollarse integralmente.

 
Y es que el impacto de iniciativas como esta va más allá del deporte. También tienen un profundo sentido social y de salud pública. En regiones como Magallanes, donde las bajas temperaturas muchas veces limitan la posibilidad de actividad al aire libre, estas colonias permiten romper con el sedentarismo y los hábitos poco saludables. Como destacó el Seremi del Deporte Jacques Roux quien señaló: “Las colonias CEM de este año fue un verdadero éxito. Tuvimos cupos completos, lo que demuestra el interés de la comunidad por este tipo de iniciativas. Por eso, promover el movimiento desde la infancia es clave. desde nuestro gobierno, movemos Chile y esta vez, promovemos el deporte y la actividad física desde la infancia".

 
Al finalizar la semana, queda claro que esta no fue solo una colonia de invierno. Fue un espacio para que niños y niñas se movieran, hicieran nuevos amigos, exploraran sus habilidades, y se sintieran parte de una comunidad activa y acogedora. Una semana transformadora, donde el deporte y el juego fueron la excusa perfecta para crecer, compartir y construir bienestar.


nicobuto

PUNTA ARENAS REGISTRA EL DÍA MÁS FRÍO DEL AÑO Y CLIMATÓLOGO ANTICIPA POSIBLES NEVADAS PARA EL FIN DE SEMANA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DETIENEN A SUJETO CON 20 CAUSAS TRAS ROBO A TIENDA ROSEN EN PUNTA ARENAS

Leer Más

La rápida coordinación entre Seguridad Municipal y Carabineros permitió la detención de un hombre vinculado al robo ocurrido durante la madrugada de este viernes.

La rápida coordinación entre Seguridad Municipal y Carabineros permitió la detención de un hombre vinculado al robo ocurrido durante la madrugada de este viernes.

rosencarabineros
nuestrospodcast
actividad

AVANZA ANHELADO PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA HACIA EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
FOTO GRUPAL COLONIAS 2026

200 NIÑOS Y NIÑAS DISFRUTARON DE LAS COLONIAS DE INVIERNO CEM

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIA REGISTRO CIVIL2

REGISTRO CIVIL DE MAGALLANES OBTIENE EL MEJOR RESULTADO DEL PAÍS EN SATISFACCIÓN USUARIA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
THCHormigon

EQUIPO DE INACAP PUNTA ARENAS REPRESENTARÁ A MAGALLANES CON INNOVADOR PROYECTO DE HORMIGÓN SUSTENTABLE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250