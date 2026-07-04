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4 de julio de 2026

SEREMI DE SALUD FISCALIZARÁ 126 PUESTOS DE VENTA DE ALIMENTOS DURANTE EL CARNAVAL DE INVIERNO EN PUNTA ARENAS

​Equipos de la Autoridad Sanitaria verificarán durante el fin de semana el cumplimiento de la normativa para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

Foto archivo (2)

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes reforzará las fiscalizaciones durante el Carnaval de Invierno 2026, que se desarrollará este sábado 4 y domingo 5 de julio en Punta Arenas. Equipos del Departamento de Acción Sanitaria inspeccionarán los 126 puestos de venta de alimentos autorizados para verificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en la normativa sanitaria.

El seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, señaló que este operativo forma parte de las acciones preventivas que desarrolla la Autoridad Sanitaria y que se intensifican durante eventos masivos. Indicó que el objetivo es prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y resguardar que los productos comercializados cumplan con las condiciones sanitarias exigidas.

El encargado de la Unidad de Alimentos de la Seremi de Salud, Alex Lucero, explicó que durante las inspecciones se revisará que los puestos cuenten con una estructura cerrada, piso adecuado, agua potable suficiente, instalaciones para el lavado de manos, sistemas para evitar el escurrimiento de aguas, recipientes con tapa para residuos y extintores. Además, se controlará la correcta conservación de los alimentos, especialmente los perecibles, y que la manipulación de alimentos y el manejo de dinero sean realizados por personas distintas.

La autoridad sanitaria también informó que los comerciantes que vendan productos previamente elaborados deberán acreditar su procedencia mediante boletas o facturas que demuestren que fueron elaborados en establecimientos con autorización sanitaria vigente. Finalmente, realizó un llamado a cumplir con la normativa para contribuir al desarrollo seguro de esta tradicional celebración en Punta Arenas.



Foto Archivo

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