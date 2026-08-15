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15 de agosto de 2026

MÁS DE 130 DIRIGENTES SOCIALES PARTICIPARON EN JORNADA DE RECONOCIMIENTO Y ENCUENTRO EN PUNTA ARENAS

La actividad fue organizada por la Seremi de Gobierno y la División de Organizaciones Sociales, e incluyó una jornada de formación y el reconocimiento a ocho dirigentes de la Región de Magallanes.

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Más de 130 dirigentas y dirigentes sociales de Magallanes participaron en una jornada de encuentro, formación y reconocimiento realizada en los Salones MFC de Punta Arenas, en el marco de la conmemoración del Día del Dirigente Social y Comunitario.

La actividad fue organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, junto a la División de Organizaciones Sociales (DOS). Durante la jornada se desarrolló una Escuela de Formación en Liderazgo Comunitario, con herramientas orientadas a fortalecer el liderazgo, la gestión y la participación ciudadana.

Uno de los momentos centrales fue el reconocimiento a ocho dirigentes sociales de la región por su trayectoria y aporte a sus comunidades. Los distinguidos fueron Héctor Díaz Pérez, Miguel Ángel Prieto Quezada, María Muñoz Hernández, Olga Bórquez Nahuelquín, Verónica Isabel Bórquez Nonque, Nelson José Cárcamo Díaz, Eliana Patricia Méndez Gallardo y Guadalupe Ulloa Ulloa.

La jornada también contó con la participación de autoridades regionales y una presentación del grupo Aires Magallánicos. La actividad concluyó con un espacio de encuentro destinado a relevar el trabajo que realizan dirigentas y dirigentes en barrios, clubes, agrupaciones y organizaciones sociales de la Región de Magallanes.

Auristela Godoy

CONVERSANDO CON CRISTINA DESTACÓ EL ROL DE LOS DIRIGENTES SOCIALES Y LA SOLIDARIDAD COMO MOTOR COMUNITARIO

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