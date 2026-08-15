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15 de agosto de 2026

ASOGAMA LANZA LAS XXIX JORNADAS GANADERAS QUE SE REALIZARÁN EN MAGALLANES

​La actividad se desarrollará los días 20 y 21 de agosto y reunirá a productores, profesionales y representantes vinculados al desarrollo de la ganadería regional.

lanzamiento XXIX JJGG 2026

En las instalaciones de ASOGAMA se realizó el lanzamiento oficial de las XXIX Jornadas Ganaderas 2026, actividad que se desarrollará los días 20 y 21 de agosto y que reunirá nuevamente a productores, profesionales y representantes vinculados al desarrollo de la ganadería en Magallanes.

Durante el lanzamiento, el director de ASOGAMA, Mario Vega, destacó la importancia de mantener esta tradicional instancia como un espacio de encuentro, actualización y análisis de los principales desafíos que enfrenta actualmente la actividad ganadera regional.

El programa contempla exposiciones sobre el control de perros asilvestrados en Tierra del Fuego, el guanaco como recurso para Magallanes, sanidad ovina, control de roedores, restauración de la cubierta vegetal, perspectivas de la ganadería nacional y los efectos de El Niño sobre las praderas. También se abordará el manejo sustentable de coironales y vegas.

Las jornadas incluirán además un bloque dedicado al sector lanero, con presentaciones sobre buenas prácticas en la cosecha de lana, estrategias para mejorar su competitividad internacional y el desarrollo del Mercado y Consorcio Lanero. El programa finalizará con una exposición sobre el cultivo de papa como complemento a la actividad ganadera.

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ASOGAMA PRESENTA LOS TEMAS QUE MARCARÁN LAS JORNADAS GANADERAS 2026 EN MAGALLANES

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