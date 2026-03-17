NUEVO TRIUNFO PARA TEHUEL AIKE SUR EN LA 73ª EXPOSICIÓN GANADERA DE MAGALLANES

Durante la mañana de este martes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Tomás Almonacid y Patricio Almonacid, representantes de la Estancia Tehuel Aike Sur, compartieron con la audiencia los detalles del reciente logro obtenido en la versión 73 de la Exposición Ganadera de Magallanes (Expogama 2026), donde el plantel se consagró nuevamente como “Gran Campeón”.

El reconocimiento se dio tras una exigente competencia, reafirmando el posicionamiento de la estancia como uno de los referentes en la ganadería ovina regional. En ese contexto, Tomás Almonacid destacó el trabajo sostenido en el tiempo, señalando que “un campeón no se hace, nace campeón”, poniendo énfasis en la importancia del desarrollo genético que ha sido impulsado por varias generaciones de la familia.

La Estancia Tehuel Aike Sur, ubicada a 37 kilómetros al norte de Punta Arenas, ha construido una sólida trayectoria en el ámbito ganadero, siendo protagonista en diversas ediciones de Expogama. Bajo la dirección de Patricio Almonacid Contreras, el plantel ha apostado por la innovación y el mejoramiento continuo de sus ejemplares.

En esa línea, uno de los hitos relevantes fue el anuncio, en 2018, de la construcción del primer Centro de Inseminación Artificial Ovino de nivel internacional en Chile, iniciativa vinculada a una central de Prueba de Progenie. Este proyecto, desarrollado en conjunto con entidades públicas y privadas, tiene como objetivo fortalecer la calidad genética del ganado ovino en Magallanes y abrir nuevas oportunidades para la exportación de material genético.

De esta manera, el reciente triunfo en Expogama 2026 no solo ratifica el prestigio de la estancia, sino también el impacto de un trabajo sostenido que combina tradición, innovación y visión de futuro en el desarrollo ganadero de la región.



