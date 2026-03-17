Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

17 de marzo de 2026

NUEVO TRIUNFO PARA TEHUEL AIKE SUR EN LA 73ª EXPOSICIÓN GANADERA DE MAGALLANES

Buenos días región.

tehuelaikesur

Durante la mañana de este martes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Tomás Almonacid y Patricio Almonacid, representantes de la Estancia Tehuel Aike Sur, compartieron con la audiencia los detalles del reciente logro obtenido en la versión 73 de la Exposición Ganadera de Magallanes (Expogama 2026), donde el plantel se consagró nuevamente como “Gran Campeón”.

El reconocimiento se dio tras una exigente competencia, reafirmando el posicionamiento de la estancia como uno de los referentes en la ganadería ovina regional. En ese contexto, Tomás Almonacid destacó el trabajo sostenido en el tiempo, señalando que “un campeón no se hace, nace campeón”, poniendo énfasis en la importancia del desarrollo genético que ha sido impulsado por varias generaciones de la familia.

La Estancia Tehuel Aike Sur, ubicada a 37 kilómetros al norte de Punta Arenas, ha construido una sólida trayectoria en el ámbito ganadero, siendo protagonista en diversas ediciones de Expogama. Bajo la dirección de Patricio Almonacid Contreras, el plantel ha apostado por la innovación y el mejoramiento continuo de sus ejemplares.

En esa línea, uno de los hitos relevantes fue el anuncio, en 2018, de la construcción del primer Centro de Inseminación Artificial Ovino de nivel internacional en Chile, iniciativa vinculada a una central de Prueba de Progenie. Este proyecto, desarrollado en conjunto con entidades públicas y privadas, tiene como objetivo fortalecer la calidad genética del ganado ovino en Magallanes y abrir nuevas oportunidades para la exportación de material genético.

De esta manera, el reciente triunfo en Expogama 2026 no solo ratifica el prestigio de la estancia, sino también el impacto de un trabajo sostenido que combina tradición, innovación y visión de futuro en el desarrollo ganadero de la región.


Gerardo Otzen, presidente de Asogama, y Patricia Silva, de Enap, entregaron el premio al plantel ganador, representado por Patricio Almonacid

ENAP REFUERZA SU COMPROMISO CON LA GANADERÍA DE MAGALLANES EN UNA NUEVA VERSIÓN DE LA EXPOGAMA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OPERATIVO NACIONAL DEJA CASI TRES MIL DETENIDOS: 53 CAPTURAS EN MAGALLANES

Leer Más

El balance fue presentado durante el comité de Seguridad encabezado por el Presidente José Antonio Kast en Arica, en el inicio del plan Escudo Fronterizo.

El balance fue presentado durante el comité de Seguridad encabezado por el Presidente José Antonio Kast en Arica, en el inicio del plan Escudo Fronterizo.

Resultados Operativo 9
nuestrospodcast
CLASES

ESTUDIANTES DE PUERTO NATALES PUEDEN REGRESAR A SUS ESCUELAS Y LICEOS ESTE MIÉRCOLES

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
salmonchileeeuu

PROCHILE EN LA FERIA DE BOSTON: MUY ALTO INTERÉS POR EL SALMÓN CHILENO EN ESTADOS UNIDOS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Salida del colegio A-Lafken de Penco, 1er lugar en 2025

CONVOCAN A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA A PARTICIPAR EN CONCURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Día de la mujer Río Verde

RÍO VERDE CONMEMORA EL DÍA DE LA MUJER CON ENCUENTRO COMUNITARIO EN VILLA DARWIN

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250