PROGRAMA PAI ADULTO MAGALLANES REFUERZA APOYO INTEGRAL A MUJERES CON CONSUMO PROBLEMÁTICO

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Norma Sepúlveda Aguilar, Coordinadora del Programa Ambulatorio Intensivo (PAI) Adulto Magallanes, abordó el trabajo que se realiza en la región con una oferta especializada dirigida a mujeres que enfrentan consumo problemático de sustancias.

Durante la conversación, se expuso que el consumo en mujeres presenta características y barreras de acceso al tratamiento muy distintas a las de los hombres. Entre ellas, destacan las sanciones sociales más severas asociadas a los roles de cuidado, lo que genera culpa, vergüenza y temor a solicitar ayuda, especialmente por el miedo a posibles consecuencias legales o la pérdida de la custodia de hijos. A esto se suma una alta prevalencia en el consumo de alcohol y tranquilizantes sin receta médica, además de una fuerte vinculación con experiencias de violencia de género y la presencia de problemas de salud mental como depresión y ansiedad.

En ese contexto, se destacó que históricamente los programas de tratamiento han sido diseñados bajo un modelo centrado en hombres, por lo que el enfoque de género surge como una respuesta clave para reducir estas brechas y ofrecer una atención más pertinente.

Frente a esta realidad, la Red de Salud Mental de Magallanes dispone del Programa Ambulatorio Intensivo PAI Adulto, que contempla una oferta exclusiva para mujeres, con nueve planes mensuales disponibles. Este espacio busca garantizar una atención segura, libre de juicios, priorizando el manejo de la carga emocional, la reparación de la autoestima y el fortalecimiento de la autonomía, entendiendo que la recuperación impacta no solo en la usuaria, sino también en su entorno familiar.

El modelo de intervención es integral y no se limita únicamente a la abstinencia, sino que considera un proceso de rehabilitación completo. Este incluye intervenciones individuales mediante psicoterapia enfocada en la historia de vida y los traumas, trabajo con la familia para fortalecer redes de apoyo y reducir estigmas, además de instancias grupales donde compartir experiencias permite disminuir el aislamiento y la culpa.

El programa cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales de la psicología, trabajo social, kinesiología y atención médica o psiquiátrica según requerimiento. En cuanto a los tiempos, el proceso intensivo puede extenderse entre seis y doce meses, dependiendo de los objetivos terapéuticos definidos junto a cada usuaria.

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