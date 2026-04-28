Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336if
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de abril de 2026

PROGRAMA PAI ADULTO MAGALLANES REFUERZA APOYO INTEGRAL A MUJERES CON CONSUMO PROBLEMÁTICO

Buenos días región.

PAIAdultomagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Norma Sepúlveda Aguilar, Coordinadora del Programa Ambulatorio Intensivo (PAI) Adulto Magallanes, abordó el trabajo que se realiza en la región con una oferta especializada dirigida a mujeres que enfrentan consumo problemático de sustancias.

Durante la conversación, se expuso que el consumo en mujeres presenta características y barreras de acceso al tratamiento muy distintas a las de los hombres. Entre ellas, destacan las sanciones sociales más severas asociadas a los roles de cuidado, lo que genera culpa, vergüenza y temor a solicitar ayuda, especialmente por el miedo a posibles consecuencias legales o la pérdida de la custodia de hijos. A esto se suma una alta prevalencia en el consumo de alcohol y tranquilizantes sin receta médica, además de una fuerte vinculación con experiencias de violencia de género y la presencia de problemas de salud mental como depresión y ansiedad.

En ese contexto, se destacó que históricamente los programas de tratamiento han sido diseñados bajo un modelo centrado en hombres, por lo que el enfoque de género surge como una respuesta clave para reducir estas brechas y ofrecer una atención más pertinente.

Frente a esta realidad, la Red de Salud Mental de Magallanes dispone del Programa Ambulatorio Intensivo PAI Adulto, que contempla una oferta exclusiva para mujeres, con nueve planes mensuales disponibles. Este espacio busca garantizar una atención segura, libre de juicios, priorizando el manejo de la carga emocional, la reparación de la autoestima y el fortalecimiento de la autonomía, entendiendo que la recuperación impacta no solo en la usuaria, sino también en su entorno familiar.

El modelo de intervención es integral y no se limita únicamente a la abstinencia, sino que considera un proceso de rehabilitación completo. Este incluye intervenciones individuales mediante psicoterapia enfocada en la historia de vida y los traumas, trabajo con la familia para fortalecer redes de apoyo y reducir estigmas, además de instancias grupales donde compartir experiencias permite disminuir el aislamiento y la culpa.

El programa cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales de la psicología, trabajo social, kinesiología y atención médica o psiquiátrica según requerimiento. En cuanto a los tiempos, el proceso intensivo puede extenderse entre seis y doce meses, dependiendo de los objetivos terapéuticos definidos junto a cada usuaria.



subsecretariasalud

SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA PROMUEVE LA VACUNACIÓN DURANTE OPERATIVO EXTRAMUROS EN ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

SEREMI MINVU VERIFICÓ AVANCE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN CERRO SOMBRERO

Leer Más

El Seremi Rodolfo Guajardo Barría recorrió junto a la comisión receptora del Serviu Regional el proyecto habitacional Pioneros, ya finalizado, para luego sostener una reunión de trabajo con la Alcaldesa Karina Fernández Marin. Además, constató el 94 por ciento de avance en la pavimentación de 1.338 metros lineales de calzadas y aceras.

El Seremi Rodolfo Guajardo Barría recorrió junto a la comisión receptora del Serviu Regional el proyecto habitacional Pioneros, ya finalizado, para luego sostener una reunión de trabajo con la Alcaldesa Karina Fernández Marin. Además, constató el 94 por ciento de avance en la pavimentación de 1.338 metros lineales de calzadas y aceras.

visita sombrero abril 6
nuestrospodcast
SernamEG Magallanes

SERNAMEG SE QUERELLA POR FEMICIDIO TENTADO OCURRIDO EN PUNTA ARENAS

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
PAIAdultomagallanes

PROGRAMA PAI ADULTO MAGALLANES REFUERZA APOYO INTEGRAL A MUJERES CON CONSUMO PROBLEMÁTICO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336if
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
seremivivienda

“NO HAY RECURSOS”: SEREMI DE VIVIENDA DESCARTA AVANZAR EN EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
CARNAVAL MAYOR

CARNAVAL MAYOR DE SERNATUR REUNIÓ A MÁS DE 12 MIL PERSONAS Y DESTACÓ PARTICIPACIÓN DE MAGALLANES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

NOTARIAS