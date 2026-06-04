POLICONSULTA PEDIÁTRICA Y VACUNACIÓN MARCAN FOCO DE CAMPAÑA DE INVIERNO 2026 EN MAGALLANES

Con un llamado urgente a reforzar la vacunación, retomar medidas de autocuidado y hacer un uso adecuado de los servicios de urgencia, especialistas del área de salud abordaron este jueves el escenario regional de la Campaña de Invierno 2026 durante una entrevista realizada en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La doctora María José Soto, pediatra y referente de Campaña de Invierno del Servicio de Salud Magallanes, junto al doctor Ariel Figueroa, microbiólogo y jefe de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) del Hospital Clínico Magallanes, explicaron que la región ya entró en una etapa de alta circulación viral, por lo que insistieron en reforzar las medidas preventivas antes de que aumente la demanda asistencial.

“Ya estamos iniciando la circulación viral full de campaña invierno”, advirtió Soto, señalando que el adelantamiento de la estrategia invernal desde marzo ha permitido preparar anticipadamente la red asistencial regional.

Uno de los principales llamados estuvo centrado en la vacunación e inmunización, especialmente considerando la protección indirecta hacia grupos vulnerables. En ese sentido, la especialista insistió en la importancia de la denominada inmunidad de rebaño, enfatizando que familiares y cercanos de personas de riesgo también deben inmunizarse.

Los especialistas también insistieron en no abandonar medidas que se hicieron habituales durante la pandemia. El uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos y evitar la exposición innecesaria en lugares concurridos siguen siendo herramientas efectivas para disminuir contagios.

“Las mascarillas son una medida súper costo efectiva para disminuir la circulación viral”, sostuvo Soto, agregando que muchas de estas prácticas existían antes del COVID-19 y hoy deben volver a instalarse en la comunidad.

Desde el ámbito microbiológico, Figueroa explicó que el Hospital Clínico Magallanes ha fortalecido sus capacidades diagnósticas mediante nuevas tecnologías y exámenes moleculares rápidos, permitiendo priorizar pacientes que requieren diagnósticos oportunos y hospitalización.

Asimismo, advirtió sobre el uso inadecuado de antibióticos y reiteró que automedicarse puede empeorar cuadros respiratorios o contribuir a la resistencia antimicrobiana.

“Muchas enfermedades respiratorias son virales y no requieren antibióticos. Usarlos sin indicación puede generar más problemas”, señaló.

Respecto a los síntomas de alerta, el especialista indicó que cuadros respiratorios que se prolongan más allá de siete días, fiebre persistente, dificultad respiratoria o expectoración de características anormales deben motivar consulta médica.

Nueva estrategia para pacientes pediátricos policonsultantes

Otro de los temas abordados fue la implementación regional de la estrategia ministerial de seguimiento a pacientes pediátricos policonsultantes, iniciativa que busca detectar tempranamente a niños menores de cinco años que consultan reiteradamente en servicios de urgencia.

La estrategia considera monitoreo desde atención primaria, contacto telefónico con familias y seguimiento clínico, buscando evitar complicaciones, reducir consultas reiteradas y acercar la atención a los hogares.

Soto explicó que actualmente uno de los principales desafíos es la dificultad para contactar a las familias.

“Necesitamos que mantengan actualizados sus teléfonos en los centros de salud porque estamos llamando y muchas veces no logramos ubicarlos”, señaló.

Virus sincicial prácticamente desaparece de la región

Uno de los datos destacados entregados durante la conversación fue la drástica disminución del virus respiratorio sincicial (VRS) en Magallanes.

Según explicaron los especialistas, la incorporación de la inmunización preventiva contra este virus cambió radicalmente el escenario regional.

“Hasta hoy no hemos tenido ningún caso de virus respiratorio sincicial en la región”, afirmó Figueroa.

Sin embargo, advirtieron que la menor circulación de algunos virus ha dado paso al aumento de otros agentes respiratorios, como influenza B, por lo que recalcaron que la vacunación y las medidas preventivas siguen siendo fundamentales.

Finalmente, ambos profesionales insistieron en que enfrentar el invierno requiere combinar vacunación, higiene, autocuidado y responsabilidad colectiva para proteger especialmente a lactantes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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