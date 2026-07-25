PRADERAS POLIFÍTICAS IMPULSAN LA PRODUCCIÓN DE LECHE SOSTENIBLE EN CHILE

La producción lechera en Chile continúa incorporando prácticas orientadas a fortalecer la sostenibilidad de la actividad, combinando innovación, investigación y sistemas de pastoreo para mejorar la eficiencia de los predios. Entre las estrategias que han ganado protagonismo se encuentran las praderas polifíticas, que permiten aumentar la producción de forraje con un menor uso de fertilizantes nitrogenados.

Según antecedentes del sector, más del 80% de la producción nacional de leche se desarrolla mediante sistemas de pastoreo en praderas. En este contexto, el Consorcio Lechero, junto a organismos públicos y privados, ha impulsado iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, optimizar el uso del agua y promover prácticas de agricultura regenerativa y economía circular.

Uno de los temas abordados recientemente fue el uso de praderas polifíticas durante el seminario "Del suelo a la leche: estrategias para una producción de leche sostenible", realizado en Osorno por el Consorcio Lechero, la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y la Sociedad Chilena de Producción Animal (Sochipa). La actividad reunió a especialistas que expusieron sobre manejo de praderas, alimentación animal, adaptación al cambio climático y reducción de emisiones.

Durante el encuentro, los expositores señalaron que las praderas polifíticas presentan una mayor resiliencia frente a las condiciones climáticas, favorecen un uso más eficiente del agua y del nitrógeno y contribuyen a mantener una producción más estable. Además, se presentaron avances en investigación genética y nutricional del ganado, orientados a mejorar la eficiencia productiva y disminuir la huella de carbono de la actividad lechera.



Fuente: El Desconcierto