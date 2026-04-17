MAGALLANES COMPARTE SU MODELO DE TURISMO SOSTENIBLE EN SAN PEDRO DE ATACAMA

En el marco del Programa Territorial Integrado (PTI) de sostenibilidad de San Pedro de Atacama, las asociaciones HYST (Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine) y Austro Chile fueron invitadas a participar en una instancia de transferencia de conocimientos, orientada a compartir iniciativas, experiencias y buenas prácticas en materia de asociatividad y desarrollo turístico sostenible.



Durante la jornada, ambas asociaciones presentaron las principales acciones y actividades que han impulsado en los últimos años, destacando el trabajo colaborativo público-privado, el fortalecimiento de redes territoriales y la articulación de estrategias conjuntas para la promoción y posicionamiento del destino Torres del Paine a nivel nacional e internacional. En representación de HYST participó su gerente, Sara Adema Yusta, mientras que por Austro Chile participó uno de sus directores, Claudio Calisto.



Asimismo, la Asociación HYST expuso su modelo de gestión de datos y estadísticas vinculadas al monitoreo de ingresos al Parque Nacional Torres del Paine, desarrollado en conjunto con CONAF Nacional y CONAF de la Región de Magallanes. En esta instancia, se dieron a conocer tanto el modelo actualmente vigente como las distintas metodologías que se han implementado en el tiempo, evidenciando avances en la gestión de información para la toma de decisiones en el destino.



La actividad concluyó con una instancia de cierre junto a autoridades locales, entre ellas el alcalde de la comuna, así como representantes y directivos de SERNATUR y CORFO de la región, quienes valoraron el intercambio de experiencias y el aporte realizado por las asociaciones participantes. En esta instancia también se contó con la participación remota de CATUE, Asociación de Turismo de Última Esperanza.



Este tipo de acciones da cuenta del sólido nivel de asociatividad existente en la Región de Magallanes, el cual hoy es reconocido como un referente para otros destinos turísticos del país, especialmente en materias de gobernanza, colaboración y desarrollo sostenible.



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“Instancias como esta permiten no solo transferir experiencias y buenas prácticas entre destinos, sino también fortalecer vínculos concretos de colaboración. La asociatividad que hemos desarrollado en Magallanes demuestra que el trabajo articulado entre actores públicos y privados genera resultados sostenibles y replicables en otros territorios.” Sara Adema Yusta, Gerente de HYST

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“Este tipo de encuentros también abre oportunidades para avanzar en convenios de colaboración comercial con otras entidades y destinos, lo que permite diversificar la oferta turística, generar nuevas alianzas estratégicas y fortalecer el posicionamiento de nuestros territorios a nivel nacional e internacional.” Claudio Calisto, Director de Austro Chile

