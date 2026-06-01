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1 de junio de 2026

SAN GREGORIO CELEBRÓ SU HISTORIA Y PATRIMONIO EN UNA JORNADA DE APRENDIZAJE Y ENCUENTRO

La jornada concluyó con una entretenida trivia patrimonial, instancia que permitió compartir y reforzar los conocimientos adquiridos durante el recorrido.

patrimoniosangregorio
Vecinos y vecinas de la comuna participaron en la Visita Guiada por el Día de los Patrimonios, recorriendo las históricas estancias La Portada y Brazo Norte, lugares que forman parte importante del desarrollo ganadero y social de San Gregorio.

Durante la actividad, guiada por el historiador local Winston Alarcón Cárdenas, los asistentes conocieron antecedentes sobre los orígenes de la Estancia La Portada, fundada a partir de 1883, y de la Estancia Brazo Norte, cuyo desarrollo comenzó en 1905. Además, pudieron conocer relatos sobre las familias pioneras, la vida en las estancias y el aporte de estos espacios a la historia comunal y regional.

La jornada concluyó con una entretenida trivia patrimonial, instancia que permitió compartir y reforzar los conocimientos adquiridos durante el recorrido.

La Ilustre Municipalidad de San Gregorio agradece a todas las personas que participaron de esta actividad, demostrando su interés por conocer, valorar y preservar el patrimonio e identidad de nuestra comuna.
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ENCUENTRO PÚBLICO-PRIVADO BUSCA IMPULSAR LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SARA BRAUN

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