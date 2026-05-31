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31 de mayo de 2026

INACH PARTICIPA EN LA 48.ª REUNIÓN CONSULTIVA DEL TRATADO ANTÁRTICO

​La instancia reunió a más de 400 delegados para abordar temas relacionados con la protección ambiental, cambio climático y gestión de actividades en la Antártica.

inach

El Instituto Antártico Chileno (INACH) participó en la 48.ª Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA 48) y la 28.ª reunión del Comité para la Protección del Medio Ambiente (CPA 28), realizadas en Hiroshima, Japón, entre el 12 y el 21 de mayo.

La delegación chilena fue encabezada por Diego Bunster, jefe de la División de Asuntos Antárticos de la Cancillería, e integrada por el director del INACH, Gino Casassa; la encargada de Medioambiente del instituto, Verónica Vallejos; y el investigador César Cárdenas, quien participó en su calidad de presidente del Comité Científico de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA).

Durante las jornadas se abordaron materias vinculadas a la protección ambiental, bioseguridad, evaluación de impacto ambiental, conservación de especies y efectos del cambio climático. Entre los acuerdos alcanzados se encuentra la creación de dos nuevas Zonas Antárticas Especialmente Protegidas y la actualización de planes de gestión en diversas áreas del continente.

Uno de los temas que concentró el debate fue la situación del pingüino emperador frente a la disminución del hielo marino. Si bien una amplia mayoría de las Partes respaldó su designación como Especie Antártica Especialmente Protegida, no se logró la unanimidad necesaria para su aprobación.

Asimismo, las delegaciones analizaron el aumento de la actividad turística en la Antártica y acordaron continuar trabajando en mecanismos de monitoreo y gestión. La próxima Reunión Consultiva del Tratado Antártico se realizará en Incheon, República de Corea, entre el 17 y el 27 de mayo de 2027.


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