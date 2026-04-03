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3 de abril de 2026

INACH PARTICIPA EN EXPEDICIÓN PALEONTOLÓGICA EN CERRO GUIDO CON HALLAZGOS CLAVE DEL CRETÁCICO EN MAGALLANES

​La campaña científica identificó restos de fauna y flora de entre 64 y 80 millones de años, aportando información sobre la historia biológica y climática de la Patagonia y la Antártica.

Expedición

Tras 18 días de trabajo en terreno, investigadoras e investigadores del Instituto Antártico Chileno (INACH) y diversas universidades completaron una nueva expedición paleontológica en Cerro Guido y el valle del río de Las Chinas, en la comuna de Torres del Paine. La campaña, considerada la más numerosa hasta la fecha, reunió a cerca de 30 especialistas.

El estudio se centró en el periodo final del Cretácico, entre 80 y 64 millones de años atrás, con el objetivo de comprender los vínculos entre la Antártica y otros territorios del antiguo supercontinente Gondwana. A través del análisis de fósiles, se busca reconstruir los patrones de migración de especies y las condiciones ambientales de la época.

Uno de los principales hitos fue la identificación de sectores con el límite K/Pg en el valle del río de Las Chinas, considerado el único sitio en Chile con evidencia geoquímica de esta extinción masiva. Además, se hallaron restos de pequeños mamíferos, fósiles de tortugas y diversos vertebrados no registrados previamente en la zona.

Entre los hallazgos también destacan dinosaurios como hadrosaurios, estegosaurios, terópodos y titanosaurios, junto con estudios de flora fósil vinculada a especies originadas en Gondwana. Estos descubrimientos permiten ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas que existieron en la Patagonia y su relación con la Antártica.

La expedición fue desarrollada en conjunto por proyectos liderados por la Universidad de Chile y el INACH, integrando equipos de distintas instituciones académicas del país. El trabajo multidisciplinario incluyó análisis geológicos, paleontológicos y paleobotánicos para interpretar las condiciones del pasado.


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