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15 de mayo de 2026

NUEVO DIRECTOR REGIONAL DE CORFO MAGALLANES APUESTA POR FORTALECER EL EMPRENDIMIENTO, LA INNOVACIÓN Y EL APOYO TRANSVERSAL A LAS INDUSTRIAS REGIONALES

Javier Romero Valenzuela inició su gestión proyectando una mayor cercanía con emprendedores, empresas y sectores productivos estratégicos como turismo, energía, alimentos, Antártica, construcción naval y salmonicultura.

FOTO DR MAG

​Con una mirada enfocada en fortalecer el emprendimiento, impulsar la innovación y potenciar el crecimiento de las empresas regionales, el nuevo director regional de Corfo Magallanes y de la Antártica Chilena, Javier Romero Valenzuela, inició oficialmente su gestión destacando el rol estratégico que cumple la Corporación en el desarrollo productivo del territorio.

Ingeniero en construcción y con experiencia en gestión de obras y trabajo en el sector privado, Romero asumió el pasado 05 de mayo de 2026 el desafío de liderar la articulación y promoción de iniciativas orientadas al crecimiento sostenible de la región, poniendo énfasis en la cercanía con los distintos actores productivos.

A pocos días de asumir el cargo, la nueva autoridad destacó la diversidad de herramientas y programas que impulsa Corfo en Magallanes, desde apoyo a emprendimientos e innovación, hasta financiamiento, créditos y garantías para empresas.
“Corfo tiene una importante presencia en distintos sectores productivos. Hay mucho trabajo que ya se viene realizando y creemos que existen oportunidades para seguir mejorando procesos, fortalecer el apoyo a los beneficiarios y aportar al crecimiento y generación de empleo en la región”, señaló.

Uno de los principales focos de la gestión de Romero será avanzar hacia un apoyo más transversal para las industrias regionales, fortaleciendo sectores estratégicos definidos por el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Magallanes, como alimentos, turismo, Antártica y energía, incorporando, además, actividades con alto potencial de crecimiento como la salmonicultura, logística y la construcción naval.

“Nos interesa estar presentes en todos los sectores productivos. La salmonicultura, el turismo, la energía, los alimentos y otras industrias son fundamentales para el desarrollo regional y la generación de empleo. Queremos fortalecer el vínculo con las empresas y apoyar iniciativas que permitan diversificar y potenciar la economía regional”, explicó.

Respecto al sector naval, el director regional destacó las oportunidades de crecimiento que existen en Magallanes gracias a la experiencia instalada y al capital humano especializado presente en la región.

Asimismo, Romero recalcó la importancia de acercar y difundir de mejor manera las herramientas de financiamiento e inversión que Corfo pone a disposición de las empresas regionales. Actualmente, la Corporación cuenta con más de 50 instrumentos de apoyo y entrega subsidios y beneficios provenientes de recursos propios, gobiernos regionales y créditos.
“Dentro de Corfo existe una importante línea de financiamiento y garantías para apoyar a las pymes. Hay mucho potencial en acercar estos instrumentos a las regiones y comunicar mejor las oportunidades que existen para las empresas”, sostuvo.

En materia de innovación, el nuevo director regional señaló que uno de los desafíos será continuar impulsando iniciativas vinculadas a nuevas tecnologías e inteligencia artificial, herramientas que hoy están transformando distintos sectores económicos.

“La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías representan una gran oportunidad para que las empresas mejoren sus procesos, aumenten su competitividad y generen empleos de mayor valor. Queremos apoyar proyectos innovadores que puedan crecer y mantenerse en el tiempo”, afirmó.

Finalmente, Javier Romero reiteró que uno de los sellos de su gestión será fortalecer el trabajo colaborativo entre Corfo, las empresas, emprendedores e instituciones regionales, promoviendo un desarrollo productivo más diversificado, sostenible y conectado con las necesidades reales de Magallanes.












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