DESARROLLO TURÍSTICO Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO LOCAL MARCAN LA AGENDA PRODUCTIVA EN ÚLTIMA ESPERANZA

El fortalecimiento del turismo y el impulso a los emprendedores son ejes fundamentales para el crecimiento económico integral de la región de Magallanes. Para analizar estas dinámicas, importantes referentes del área compartieron sus perspectivas sobre la realidad territorial durante la reciente emisión de Patagonia on tour. Estas conversaciones resultan claves para entender el desarrollo que impacta diariamente desde la provincia de Última Esperanza hasta la ciudad de Punta Arenas.

Durante el primer segmento, Rafael Villarroel, gerente de Patagonia Camp, abordó los desafíos de la hospitalidad y el turismo sustentable en los atractivos paisajes australes. En su diálogo en Patagonia on tour, el ejecutivo detalló cómo el sector privado busca mantener el alto nivel del destino frente a los visitantes nacionales y extranjeros. Sus declaraciones reflejan la profunda relevancia de ofrecer servicios turísticos que valoren y protejan nuestro ecosistema.

Posteriormente, el análisis se trasladó al ámbito de la gestión municipal junto a Maritza Vera Peña, directora de Desarrollo Local (DIDEL) de Puerto Natales. La autoridad explicó las diversas iniciativas que se impulsan para entregar apoyo directo a los emprendedores y así fortalecer la economía circular de su comuna. Esta mirada institucional aporta un contexto valioso sobre cómo se administran las herramientas para fomentar el crecimiento a nivel local.

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