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11 de mayo de 2026

MIRIAM BOZINOVIC, HISTÓRICA DEPORTISTA MAGALLÁNICA, DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE RESCATAR EL PATRIMONIO Y LA MEMORIA DEPORTIVA EN LA REGIÓN

Polar en el Deporte

Polar en el deporte Miriam Bozinovic

En esta edición de Polar en el Deporte, el conductor Eloy Lara Molina conversó con la destacada multiatleta Miriam Bozinovic y el gestor deportivo Pedro Jara sobre la importancia de rescatar y poner en valor el patrimonio deportivo de la Región de Magallanes.

Miriam Bozinovic, con una trayectoria de excelencia en básquetbol, atletismo y ciclismo, compartió la visión de una época donde el esfuerzo personal y la identidad por la camiseta forjaron grandes hitos para Punta Arenas. 

Por su parte, Pedro Jara profundizó en la dimensión cultural del deporte, enfatizando la necesidad de generar registros históricos, proteger los archivos de los clubes locales y reconocer a las figuras que cimentaron la actividad física en la zona austral.

Ambos invitados coincidieron en que la memoria deportiva es un componente esencial de la identidad magallánica que debe ser transmitido a las nuevas generaciones para fortalecer el sentido de pertenencia territorial.


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