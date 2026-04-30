MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS Y SEREMI DE CULTURA SE REÚNEN PARA FORTALECER ACCIONES

Con el objetivo de fortalecer la oferta cultural y avanzar hacia una programación más amplia, la Municipalidad de Punta Arenas y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio acordaron trabajar de manera conjunta tras una reunión sostenida entre el alcalde, el seremi y sus respectivos equipos culturales.

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El alcalde Claudio Radonich destacó la relevancia del rol municipal en el desarrollo cultural de la comuna, advirtiendo que, sin las actividades impulsadas por el municipio, existiría una oferta limitada y poco diversa. Según explicó, gran parte de las iniciativas que hoy forman parte de la cartelera local, como el ballet clásico, obras de teatro y conciertos, son gestionadas directamente por la municipalidad.

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"La cultura ha sido un eje y lo vamos a seguir manteniendo. Pero necesitamos aliados para aumentar la cobertura y llegar a más vecinos", señaló el jefe comunal, quien valoró la disposición de la autoridad regional para avanzar en una coordinación más estrecha.

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En esa línea, Radonich subrayó el trabajo que realiza el municipio a través de sus seis elencos estables, que reúnen a cerca de 250 artistas, así como los talleres culturales que se desarrollan durante todo el año en el Centro Cultural, con alrededor de 700 participantes. A ello se suman iniciativas orientadas a personas mayores y diversos espacios formativos.

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Desde la Seremi de Cultura, Rodrigo Bravo coincidió en la necesidad de articular esfuerzos y destacó que la reunión permitió alinear una programación común. "Revisamos un calendario programático en el que existen varias líneas que coinciden entre el área cultural de la municipalidad y el trabajo que realiza el Ministerio de las Culturas. Fue una instancia muy productiva, ya que logramos concordar en distintos puntos y en varios hitos que se conmemorarán y realizarán durante este año", indicó.





Entre ellos, mencionó la conmemoración del Día de los Patrimonios, además de otras actividades que serán desarrolladas en conjunto, aprovechando espacios como el Teatro Municipal, el Centro Cultural y la futura infraestructura cultural proyectada en el barrio 18 de Septiembre.

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El acuerdo busca consolidar una política cultural sostenida en el tiempo, que no se limite a fechas específicas, sino que garantice el acceso continuo a actividades artísticas para la comunidad.