MAGALLANES APUESTA POR LA CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VERDE CON FOCO EN INNOVACIÓN Y SEGURIDAD

Con la clase inaugural "Ventajas competitivas de Chile para producir hidrógeno verde", a cargo del Dr. Humberto Vidal, director del Centro de Estudio de los Recursos Energéticos (CERE) de la Universidad de Magallanes, se dio el vamos al programa de formación teórico-práctico "Cadena de valor del hidrógeno verde y derivados en ambiente seguro y sostenible para el emprendimiento regional", instancia que reunió a más de 40 estudiantes, además de autoridades regionales y académicas.

El curso, parte del programa Viraliza de CORFO Magallanes y ejecutado por CERE-UMAG en alianza con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, busca reforzar el entorno y la cultura E+I (Emprendimiento e Innovación) del territorio, validando y promoviendo la opción de emprender, además del uso de la innovación como herramienta idónea para el desarrollo económico y social.

El centro de estudios de la Facultad de Ingeniería UMAG dicta el curso luego de adjudicarse por segunda vez la categoría de "Formación para el emprendimiento y la innovación", que permite a sus participantes optar a becas de hasta el 100% de cobertura.

El curso está dirigido a emprendedores de base tecnológica asociados a la cadena de valor del hidrógeno renovable; ingenieros mecánicos y químicos que desean optar a la certificación de Instalador de Gas Clase 5; profesionales, técnicos y estudiantes de últimos años de carreras afines que busquen en un futuro emprender en el desarrollo de estas tecnologías.

El programa se basa en cuatro módulos que abordan temáticas esenciales para entender los procesos de producción electrolítica del hidrógeno, a partir de agua y energía renovable, su almacenamiento, su transporte y distribución y uso final en celdas de combustible y derivados. En esta oportunidad el énfasis estará dado en las condiciones de sostenibilidad ambiental que deben manejar los proyectos y, sobre todo, en la seguridad de las instalaciones, derivando en procesos innovadores que permitan cumplir de mejor manera la normativa vigente.

Sobre el lanzamiento de este programa, el director subrogante de CORFO Magallanes, Oscar Strauch, destacó que "a través de estos cursos buscamos desencadenar los procesos de emprendimiento y de innovación en las empresas. Queremos que en el futuro sean emprendedores y formen nuevas empresas para poder fortalecer la cadena de valor. En este caso hablamos de cadena de valor de hidrógeno, pero también agregamos aspectos de seguridad y sostenibilidad, que son muy relevantes a considerar en estos tiempos".

La autoridad regional agregó que "lo importante es que sepan las oportunidades de esta industria existen, van a seguir existiendo y debemos actuar de manera concreta en base a ello".

Por su parte, el Dr. Humberto Vidal, en su clase inaugural, destacó el trabajo realizado por el programa Transforma Hidrógeno Verde Magallanes en la ejecución de estos proyectos, mencionando que "se ha conseguido sentar a la mesa a todos los sectores involucrados y eso no es fácil. Nosotros conversamos con otras regiones y el programa Transforma realmente ha conseguido objetivos tremendamente ambiciosos en poco tiempo".

Sobre el curso, el Dr. Vidal agregó: "Examinaremos con cierta especificidad la cadena de valor de esta industria, reconociendo cuáles son los desafíos técnicos y las infraestructuras que se van a producir por estar desarrollando el hidrógeno verde y sus derivados en esta región"