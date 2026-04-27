Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de abril de 2026

MAGALLANES APUESTA POR LA CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VERDE CON FOCO EN INNOVACIÓN Y SEGURIDAD

El programa se basa en cuatro módulos que abordan temáticas esenciales para entender los procesos de producción electrolítica del hidrógeno, a partir de agua y energía renovable, su almacenamiento, su transporte y distribución y uso final en celdas de combustible y derivados.

h2vmagallanes

Con la clase inaugural "Ventajas competitivas de Chile para producir hidrógeno verde", a cargo del Dr. Humberto Vidal, director del Centro de Estudio de los Recursos Energéticos (CERE) de la Universidad de Magallanes, se dio el vamos al programa de formación teórico-práctico "Cadena de valor del hidrógeno verde y derivados en ambiente seguro y sostenible para el emprendimiento regional", instancia que reunió a más de 40 estudiantes, además de autoridades regionales y académicas.

El curso, parte del programa Viraliza de CORFO Magallanes y ejecutado por CERE-UMAG en alianza con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, busca reforzar el entorno y la cultura E+I (Emprendimiento e Innovación) del territorio, validando y promoviendo la opción de emprender, además del uso de la innovación como herramienta idónea para el desarrollo económico y social.

El centro de estudios de la Facultad de Ingeniería UMAG dicta el curso luego de adjudicarse por segunda vez la categoría de "Formación para el emprendimiento y la innovación", que permite a sus participantes optar a becas de hasta el 100% de cobertura.

El curso está dirigido a emprendedores de base tecnológica asociados a la cadena de valor del hidrógeno renovable; ingenieros mecánicos y químicos que desean optar a la certificación de Instalador de Gas Clase 5; profesionales, técnicos y estudiantes de últimos años de carreras afines que busquen en un futuro emprender en el desarrollo de estas tecnologías.

El programa se basa en cuatro módulos que abordan temáticas esenciales para entender los procesos de producción electrolítica del hidrógeno, a partir de agua y energía renovable, su almacenamiento, su transporte y distribución y uso final en celdas de combustible y derivados. En esta oportunidad el énfasis estará dado en las condiciones de sostenibilidad ambiental que deben manejar los proyectos y, sobre todo, en la seguridad de las instalaciones, derivando en procesos innovadores que permitan cumplir de mejor manera la normativa vigente.

Sobre el lanzamiento de este programa, el director subrogante de CORFO Magallanes, Oscar Strauch, destacó que "a través de estos cursos buscamos desencadenar los procesos de emprendimiento y de innovación en las empresas. Queremos que en el futuro sean emprendedores y formen nuevas empresas para poder fortalecer la cadena de valor. En este caso hablamos de cadena de valor de hidrógeno, pero también agregamos aspectos de seguridad y sostenibilidad, que son muy relevantes a considerar en estos tiempos".

La autoridad regional agregó que "lo importante es que sepan las oportunidades de esta industria existen, van a seguir existiendo y debemos actuar de manera concreta en base a ello".

Por su parte, el Dr. Humberto Vidal, en su clase inaugural, destacó el trabajo realizado por el programa Transforma Hidrógeno Verde Magallanes en la ejecución de estos proyectos, mencionando que "se ha conseguido sentar a la mesa a todos los sectores involucrados y eso no es fácil. Nosotros conversamos con otras regiones y el programa Transforma realmente ha conseguido objetivos tremendamente ambiciosos en poco tiempo".

Sobre el curso, el Dr. Vidal agregó: "Examinaremos con cierta especificidad la cadena de valor de esta industria, reconociendo cuáles son los desafíos técnicos y las infraestructuras que se van a producir por estar desarrollando el hidrógeno verde y sus derivados en esta región"

Desde CERE-UMAG destacaron el éxito de las convocatorias en las instancias desarrolladas durante el 2024 y 2026. Anteriormente, se contó con más de 200 postulantes y 48 egresados. En esta ocasión y tras una pre-inscripción de 123 personas, 45 fueron seleccionados, quienes cumplieron con todos los requisitos formales y podrán desarrollar en forma gratuita la totalidad del curso.
Proyecto-HNH-Energy-en-Magallanes-para-la-produccion-y-exportacion-de-hidrogeno-y-amoniaco-verde-600x298-1

MEGAPROYECTO QUÍMICO EN MAGALLANES FRENA SU ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA TENER "MAYOR TIEMPO PARA RESPONDER"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

TRIBUNAL REALIZÓ AUDIENCIA EN DEMANDA CONTRA MUNICIPIO DE PUERTO NATALES POR GESTIÓN DE VERTEDERO

Leer Más

​Tras la postergación de la conciliación por 60 días, el Tercer Tribunal Ambiental escuchó los testimonios de ambas partes.

​Tras la postergación de la conciliación por 60 días, el Tercer Tribunal Ambiental escuchó los testimonios de ambas partes.

Fotos Tribunal Ambiental Valdivia
nuestrospodcast
h2vmagallanes

MAGALLANES APUESTA POR LA CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VERDE CON FOCO EN INNOVACIÓN Y SEGURIDAD

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
h2vmagallanes

MAGALLANES APUESTA POR LA CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VERDE CON FOCO EN INNOVACIÓN Y SEGURIDAD

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Seremi de Seguridad Pública visitó Rete´n Cañadon Grande

RETÉN FRONTERIZO CAÑADÓN GRANDE RECIBE VISITA DEL SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PINGÜINOS

DÍA DEL PINGÜINO: CURIOSIDADES DE UNA ESPECIE CLAVE EN LOS ECOSISTEMAS DEL SUR