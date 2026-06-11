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11 de junio de 2026

11 DE JUNIO DE 1940: COMUNICADOS ALEMANES INFORMABAN LA RETIRADA DE LAS FUERZAS FRANCESAS

​Mes aniversario Radio Polar 86 años

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La edición de El Magallanes del martes 11 de junio de 1940 publicó un comunicado alemán que sostenía que las fuerzas francesas habían sido derrotadas y se encontraban en retirada. La información reflejaba el avance sostenido de las tropas alemanas, aunque debía interpretarse dentro de un contexto marcado por la propaganda de guerra.

El diario también recogió versiones sobre una eventual ofensiva contra Inglaterra mediante el uso combinado de aviación, paracaidistas y submarinos. Tras el ingreso de Italia al conflicto, Europa enfrentaba un escenario aún más incierto y Gran Bretaña aparecía como uno de los próximos objetivos de la estrategia militar alemana.

Desde Magallanes, la comunidad seguía los acontecimientos a través de titulares que cambiaban diariamente y que anticipaban transformaciones profundas en el orden mundial. Las páginas del diario constituyen hoy un registro valioso para comprender cómo se informaba la región durante uno de los periodos más complejos del siglo XX.



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10 DE JUNIO DE 1940: ITALIA DECLARÓ LA GUERRA A FRANCIA Y GRAN BRETAÑA

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