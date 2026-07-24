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24 de julio de 2026

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA FORTALECE RED DE APOYO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE CON INVERSIÓN DE $1.170 MILLONES EN MAGALLANES

​La región cuenta con atención permanente durante todo el año a través de albergues, rutas de atención en terreno, Centro de Referencia y los programas Vivienda Primero y Calle. Próximamente, se sumará la Ruta Médica para reforzar la atención de salud de quienes viven en situación de calle.

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Debido a las condiciones meteorológicas adversas que caracterizan a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, las prestaciones dirigidas a personas en situación de calle se mantienen de manera permanente durante los 365 días del año, garantizando protección y acceso a servicios esenciales.

En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia financia actualmente tres albergues para personas en situación de calle en la región, además de un Centro de Referencia ubicado en Punta Arenas. Este último dispositivo se encuentra orientado a las personas que han iniciado un proceso de superación de la situación de calle y cuenta con espacios que favorecen el desarrollo de actividades cotidianas y la vinculación con redes de apoyo.

La oferta regional también considera la implementación de la Ruta Protege y la Ruta Social, dispositivos móviles que recorren diversos sectores para entregar alimentación, abrigo, kits de higiene y orientación social a aquellas personas que no adhieren a los albergues y optan por pernoctar en puntos de calle.

La Seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, señaló que "este año nuestro ministerio destinó a la región un presupuesto de $1.170.360.602, recursos que nos permiten financiar tres albergues, tres rutas, un centro de referencia, y los programas Vivienda Primero y Calle. Dentro de esta oferta, el próximo mes pondremos en marcha la Ruta Médica, conformada por profesionales del área de la salud, quienes se acercarán a las personas en situación de calle para realizar controles de signos vitales, curaciones de heridas y derivaciones a centros de salud, de acuerdo con la complejidad de cada caso".
 
Desde la cartera también se hizo un llamado a la comunidad a colaborar en la protección de las personas a través de la utilización del Fono Calle 800 104 777 (opción 0), línea telefónica gratuita que deriva las alertas a los equipos con el fin de brindar apoyo oportuno.
 
La autoridad regional explicó que "si bien tenemos una oferta robusta en esta materia, es importante conocer las limitaciones existentes, donde una de ellas radica en la voluntariedad de los usuarios en acceder a nuestros dispositivos, y en la libertad individual que ellos tienen a desplazarse por la ciudad. Mientras sus acciones no constituyan una infracción a la ley, no es posible restringir su movilidad ni obligar su permanencia en determinados dispositivos de atención".

La red de apoyo para personas en situación de calle forma parte de los esfuerzos permanentes del Estado por resguardar la vida, la salud y la dignidad de quienes enfrentan esta realidad, promoviendo además procesos de inclusión social y acceso a oportunidades para la superación.
bci

BCI ANUNCIA MEDIDAS DE APOYO PARA PERSONAS, PYMES Y EMPRESAS AFECTADAS POR EL SISTEMA FRONTAL

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