MINISTRA MARÍA JESÚS WULF CONTINÚA AGENDA EN MAGALLANES CON FOCO EN INCLUSIÓN SOCIAL Y CUIDADOS

Continuando con las actividades previas a la rendición de la Cuenta Pública Participativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que se llevará a cabo hoy jueves 2 de julio, a las 15.00 horas en la localidad de Puerto Williams, la ministra María Jesús Wulf, visitó a familias beneficiarias de distintos programas de la cartera, con el objetivo de conocer sus experiencias.

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Dentro de estas, la secretaria de Estado llegó al hogar de un matrimonio beneficiario del programa Red Local de Apoyos y Cuidados, conformado por Mirta Oyarzo y Juan Andrade. Este programa financiado por el ministerio busca contribuir a que las personas en situación de dependencia funcional mantengan o mejoren el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, y a la vez, que sus personas cuidadoras no remuneradas mantengan o disminuyan el nivel de sobrecarga.

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María Jesús Wulf señaló que "como ministerio estamos trabajando fuertemente por potenciar una política social que fortalezca a las familias de todo el país. Existen muchos programas que tienen impacto positivo, y otros programas que proyectamos para el próximo año, y por ello, estamos en las conversaciones de la Ley de Presupuesto. Pero quiero dar mucha tranquilidad a las familias, porque no hay ningún beneficio social que vaya a verse perjudicado. Nuestro desafío es llegar con un mayor impacto, mejorar los programas que lo requieran, y apoyar a los niños, niñas, familias y personas mayores que necesitan una red de protección efectiva".

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Juan Andrade de 81 años, ejerce labores de cuidados de su esposa Mirta de 77 años. En compañía de la ministra, de la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas, y del alcalde Punta Arenas, Claudio Radonich, comentó su experiencia. "Nuestros hijos y nietos representan un apoyo importante para nuestra familia, quienes nos entregan afecto y alegría. El apoyo que hemos recibido de este programa ha sido fundamental, debido a que hemos recibido atenciones de un kinesiólogo en la casa, el apoyo de un asistente de cuidados, además de pañales y otros insumos que necesita mi esposa que se encuentra postrada. Esperamos que este programa continúe fortaleciéndose", señaló.

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La Red Local de Apoyos y Cuidados es ejecutada por los municipios de seis de las diez comunas de la región: Natales, Cabo de Hornos, Punta Arenas, Porvenir, Torres del Paine y San Gregorio. Durante el año 2025 se incrementó en un 43% el presupuesto regional asignado al programa, pasando de 484 millones de pesos a 692 millones de pesos. Dentro de los próximos meses, se incorporarán las comunas de Laguna Blanca y Primavera.

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La agenda del día finalizó con un conversatorio sobre la Ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, instancia realizada en el Taller Laboral Manos de Hermanos, y que contó con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil.

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Ley 20.422 define la accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad, comodidad y la mayor autonomía posible, por lo tanto, es un factor clave para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad.

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Esta norma señala que el Estado, a través de los organismos competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la eliminación de barreras y promover la accesibilidad universal.