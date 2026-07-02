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2 de julio de 2026

MINISTRA MARÍA JESÚS WULF CONTINÚA AGENDA EN MAGALLANES CON FOCO EN INCLUSIÓN SOCIAL Y CUIDADOS

La secretaria de Estado visitó a beneficiarios del programa Red Local de Apoyos y Cuidados, además de sostener un encuentro con organizaciones de personas en situación de discapacidad.

Diálogo con personas en situación de discapacidad
Continuando con las actividades previas a la rendición de la Cuenta Pública Participativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que se llevará a cabo hoy jueves 2 de julio, a las 15.00 horas en la localidad de Puerto Williams, la ministra María Jesús Wulf, visitó a familias beneficiarias de distintos programas de la cartera, con el objetivo de conocer sus experiencias.

Dentro de estas, la secretaria de Estado llegó al hogar de un matrimonio beneficiario del programa Red Local de Apoyos y Cuidados, conformado por Mirta Oyarzo y Juan Andrade. Este programa financiado por el ministerio busca contribuir a que las personas en situación de dependencia funcional mantengan o mejoren el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, y a la vez, que sus personas cuidadoras no remuneradas mantengan o disminuyan el nivel de sobrecarga.

María Jesús Wulf señaló que "como ministerio estamos trabajando fuertemente por potenciar una política social que fortalezca a las familias de todo el país. Existen muchos programas que tienen impacto positivo, y otros programas que proyectamos para el próximo año, y por ello, estamos en las conversaciones de la Ley de Presupuesto. Pero quiero dar mucha tranquilidad a las familias, porque no hay ningún beneficio social que vaya a verse perjudicado. Nuestro desafío es llegar con un mayor impacto, mejorar los programas que lo requieran, y apoyar a los niños, niñas, familias y personas mayores que necesitan una red de protección efectiva".

Juan Andrade de 81 años, ejerce labores de cuidados de su esposa Mirta de 77 años. En compañía de la ministra, de la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas, y del alcalde Punta Arenas, Claudio Radonich, comentó su experiencia. "Nuestros hijos y nietos representan un apoyo importante para nuestra familia, quienes nos entregan afecto y alegría. El apoyo que hemos recibido de este programa ha sido fundamental, debido a que hemos recibido atenciones de un kinesiólogo en la casa, el apoyo de un asistente de cuidados, además de pañales y otros insumos que necesita mi esposa que se encuentra postrada. Esperamos que este programa continúe fortaleciéndose", señaló.

 
La Red Local de Apoyos y Cuidados es ejecutada por los municipios de seis de las diez comunas de la región: Natales, Cabo de Hornos, Punta Arenas, Porvenir, Torres del Paine y San Gregorio. Durante el año 2025 se incrementó en un 43% el presupuesto regional asignado al programa, pasando de 484 millones de pesos a 692 millones de pesos. Dentro de los próximos meses, se incorporarán las comunas de Laguna Blanca y Primavera.

 
La agenda del día finalizó con un conversatorio sobre la Ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, instancia realizada en el Taller Laboral Manos de Hermanos, y que contó con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Ley 20.422 define la accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad, comodidad y la mayor autonomía posible, por lo tanto, es un factor clave para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad.

Esta norma señala que el Estado, a través de los organismos competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la eliminación de barreras y promover la accesibilidad universal.
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MINISTRA MARÍA JESÚS WULF CONOCIÓ A PRIMEROS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO EN PUNTA ARENAS

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