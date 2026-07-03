MINISTRA WULF ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA, ENFRENTAR LA SITUACIÓN DE CALLE Y CONSOLIDAR EL DESARROLLO DE MAGALLANES DURANTE SU CUENTA PÚBLICA 2026

​La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, anunció nuevas medidas para fortalecer la protección de niños y adolescentes, la creación de una Mesa Regional de Calle para enfrentar la situación de personas sin hogar, el pilotaje del Circuito Nacional de Protección Integral contra la explotación sexual infantil y una estrategia para consolidar a Magallanes como puerta de entrada de Chile hacia la Antártica.



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"Si me preguntan cuál es el legado que esta administración quiere dejar al término de su período, la respuesta cabe en una frase: el fortalecimiento de las familias. Queremos que al año 2030, las familias chilenas cuenten con más recursos, capacidades y condiciones necesarias para cuidar, educar y sostener el bienestar de todos sus integrantes, acompañadas por una política social que las mira a lo largo de toda su trayectoria de vida, y no solo en momentos de crisis", afirmó la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, en la cuenta pública de su cartera.

Durante su intervención, la ministra señaló que la principal prioridad del ministerio seguirá siendo combatir la pobreza, especialmente la infantil, recordando que más de tres millones de personas viven en situación de pobreza por ingresos y que uno de cada cuatro niños y adolescentes del país enfrenta esa realidad.

"Quiero repetir esta cifra ya que es una de las más dolorosas que tenemos como país: un 25% de nuestros niños y adolescentes viven en situación de pobreza. Estos datos no pueden verse solo como números, porque detrás de cada cifra hay un rostro de niño que nos interpela todos los días, y que nos pide que, en nuestra gestión, combatir la pobreza, en especial la infantil, siga siendo nuestra primera obligación", dijo la secretaria de Estado.

Entre los principales anuncios, destacó el fortalecimiento de la supervisión al Servicio de Protección Especializada, mediante nuevas exigencias para mejorar la calidad de la atención y un mayor control sobre el sistema de familias de acogida.

"En mayo oficiamos con nueve medidas exigibles de mejora de la calidad de atención, todas con verificadores y plazos para su aplicación durante este año. En paralelo, supervisamos en terreno la gestión de las familias de acogida externas, con una muestra de 291 casos en Valparaíso, Metropolitana y La Araucanía, y mantenemos la auditoría a la gestión financiera del programa de cuidado alternativo".

Asimismo, recordó que "el 18 de mayo lanzamos el Marco de Acción contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas Adolescentes 2024–2032, con 20 acciones comprometidas por distintos organismos del Estado, y durante el segundo semestre pilotearemos el Circuito Nacional de Protección Integral en las regiones de Magallanes y de Arica y Parinacota, las dos con mayor incidencia del país".

Además, se continuará con los avances del Plan de Entornos Digitales Seguros para fortalecer la protección de niños y adolescentes en el mundo digital.

En relación con los niños y adolescentes extranjeros en situación de vulnerabilidad, la ministra destacó el trabajo de la fuerza de tarea interinstitucional mandatada por el Presidente de la República para coordinar la acción del Estado. "Partimos de una convicción simple: un niño desprotegido es responsabilidad de todos. Por eso encabezamos, por mandato del Presidente, una 'fuerza de tarea' que convoca a una mesa interinstitucional, reuniendo a las policías, a la Subsecretaría de la Niñez, al Servicio de Protección Especializada y a los demás organismos competentes, para que ningún niño quede sin amparo en nuestro país", subrayó.

En materia de personas en situación de calle, la secretaria de Estado anunció la creación de una Mesa Regional de Calle, instancia permanente que reunirá al Gobierno Regional, delegaciones presidenciales, municipios, servicios públicos y organizaciones sociales para coordinar las intervenciones y recuperar los espacios públicos, avanzando al mismo tiempo en la protección de las personas y la seguridad de los barrios.

"Sabemos que proteger durante una noche, aun siendo indispensable, no basta. Detrás de cada ruco hay una trayectoria marcada muchas veces por la ruptura de vínculos, problemas de salud mental, consumo problemático, dependencia o precariedad laboral; y, al mismo tiempo, hay comunidades que legítimamente esperan recuperar sus plazas, veredas y barrios. No tenemos que escoger entre proteger a quien vive en la calle y recuperar la tranquilidad de los vecinos. Ambas agendas deben avanzar juntas", enfatizó.

Desde Puerto Williams

La ministra explicó que la realización de la Cuenta Pública en Puerto Williams respondió a la voluntad de relevar el rol estratégico del extremo austral y reafirmó el compromiso del Gobierno con el desarrollo de Magallanes y la Antártica Chilena.

"Junto a Punta Arenas y a la Antártica chilena, esta comuna completa un triángulo austral que ordena la proyección de Chile hacia el fin del mundo, y que este gobierno está decidido a consolidar como la gran puerta de Chile hacia la Antártica y como centro científico de referencia internacional".

Legado Social

Como parte de su intervención, María Jesús Wulf recordó el legado de Miguel Kast en la construcción de la política social chilena y reafirmó que ese espíritu continúa guiando la labor del ministerio.

"Él solía decir que la pobreza se combate con el corazón y con la razón. Con el corazón, porque sin compasión no hay vocación de servicio. Con la razón, porque sin rigor técnico la buena intención se diluye. Esa síntesis, corazón y razón, es la herencia que recibimos y la vara con la que tenemos que medirnos".