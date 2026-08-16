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16 de agosto de 2026

SAG ACTUALIZA NORMATIVA DE TRAZABILIDAD PARA EQUINOS, MULARES Y ASNALES

​La nueva regulación modifica los plazos para la identificación mediante microchip y el uso del Formulario de Movimiento Animal, con una implementación gradual a nivel nacional.

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El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) actualizó la normativa sobre trazabilidad de equinos, mulares y asnales, modificando los plazos para la implementación de la identificación obligatoria mediante microchip y el uso del Formulario de Movimiento Animal (FMA).

La principal modificación establece una tercera etapa de implementación, otorgando plazo hasta el 25 de febrero de 2028 para que propietarios de animales destinados a actividades como agricultura familiar campesina, trabajo, recreación no deportiva y crianza para engorda cumplan con las nuevas exigencias. Para predios con animales destinados a fines deportivos y de reproducción, la identificación mediante microchip y su registro ante el SAG será obligatoria desde el 25 de agosto de 2026.

En el caso de los centros ecuestres, estas exigencias ya se encuentran vigentes desde abril de 2026. La normativa establece que los animales deben contar con un Dispositivo de Identificación Individual Oficial (DIIO), correspondiente a un microchip, antes de cumplir 12 meses de edad o antes de su primer traslado, con algunas excepciones.

Respecto del movimiento de animales, todo traslado deberá realizarse con el Formulario de Movimiento Animal, documento que se emite por lote. Además, se elimina el formulario de “ida y vuelta” utilizado en actividades deportivas o recreativas, por lo que ahora se deberá emitir un FMA para el traslado al lugar de destino y otro para el regreso.

Para acceder al FMA, los propietarios deben estar inscritos en el Programa Oficial de Trazabilidad Animal y contar con Rol Único Pecuario (RUP). Tanto la inscripción como el acceso a SIPECweb y la emisión del formulario son gratuitos. La actualización fue establecida mediante la Resolución Exenta N.° 7.392 de 2026.


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