15 de agosto de 2026
IV COMISARÍA DE CARABINEROS DE PUERTO WILLIAMS PRESENTÓ SU CUENTA PÚBLICA 2025
La unidad policial dio a conocer los principales resultados de su gestión durante el año pasado, incluyendo más de 5.300 procedimientos y patrullajes en sectores aislados de la provincia Antártica Chilena.
En dependencias del Centro Subantártico Cabo de Hornos se realizó la Cuenta Pública 2025 de la IV Comisaría de Carabineros de Puerto Williams, presentada por el comisario de la unidad, mayor Nemesio Godoy. La ceremonia contó con la participación de autoridades locales y representantes de Carabineros en Magallanes.
Durante 2025, la unidad registró 5.380 procedimientos, un 2,3% más que el año anterior, además de 4.999 controles y fiscalizaciones. También se informó el cumplimiento de 361 órdenes judiciales y del Ministerio Público, junto con 38 infracciones al tránsito.
Entre las labores desarrolladas durante el año se contabilizaron 116 patrullajes en Yendegaia, 96 en Puerto Toro y otros 96 entre Caleta Eugenia y Puerto Navarino. A esto se sumaron 20 patrullajes marítimos hacia Caleta 2 de Mayo, en Yendegaia, y Puerto Toro, además de operativos realizados junto a personal del Hospital Comunitario Cristina Calderón y funcionarios municipales.
La actividad finalizó con una presentación musical de “Voces del Centenario”, trío coral e instrumental integrado por funcionarios de Carabineros de Punta Arenas. La cuenta pública permitió dar a conocer el trabajo desarrollado por la unidad policial durante 2025 en distintos sectores de la provincia Antártica Chilena.
DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME EXPRESA AL CANCILLER PREOCUPACIÓN POR EPISODIOS ARGENTINOS RELACIONADOS CON EL ESTRECHO DE MAGALLANES
El parlamentario por Magallanes abordó con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, distintos episodios vinculados al Estrecho, las recaladas de buques extranjeros en puertos chilenos y las relaciones comerciales entre Punta Arenas y las Islas Falkland/Malvinas.
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