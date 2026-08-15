IV COMISARÍA DE CARABINEROS DE PUERTO WILLIAMS PRESENTÓ SU CUENTA PÚBLICA 2025

En dependencias del Centro Subantártico Cabo de Hornos se realizó la Cuenta Pública 2025 de la IV Comisaría de Carabineros de Puerto Williams, presentada por el comisario de la unidad, mayor Nemesio Godoy. La ceremonia contó con la participación de autoridades locales y representantes de Carabineros en Magallanes.

Durante 2025, la unidad registró 5.380 procedimientos, un 2,3% más que el año anterior, además de 4.999 controles y fiscalizaciones. También se informó el cumplimiento de 361 órdenes judiciales y del Ministerio Público, junto con 38 infracciones al tránsito.

Entre las labores desarrolladas durante el año se contabilizaron 116 patrullajes en Yendegaia, 96 en Puerto Toro y otros 96 entre Caleta Eugenia y Puerto Navarino. A esto se sumaron 20 patrullajes marítimos hacia Caleta 2 de Mayo, en Yendegaia, y Puerto Toro, además de operativos realizados junto a personal del Hospital Comunitario Cristina Calderón y funcionarios municipales.

La actividad finalizó con una presentación musical de “Voces del Centenario”, trío coral e instrumental integrado por funcionarios de Carabineros de Punta Arenas. La cuenta pública permitió dar a conocer el trabajo desarrollado por la unidad policial durante 2025 en distintos sectores de la provincia Antártica Chilena.