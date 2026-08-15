PRESIDENTE KAST SE REÚNE CON MÁS DE 70 ALCALDES PARA ABORDAR AGENDA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

El encuentro se realizó en el Palacio de La Moneda y fue coordinado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). En la actividad participaron el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa; y la subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini.

Durante la jornada se presentaron los principales lineamientos de la agenda legislativa relacionada con la seguridad municipal. El subsecretario Figueroa destacó la importancia de mantener un diálogo con los alcaldes y considerar las condiciones y recursos necesarios para implementar las medidas que se establezcan.

También se abordaron las observaciones realizadas durante la tramitación de la Ley Corta de Seguridad Municipal y los alcances de la Ley de Seguridad Municipal, que entra en vigor esta semana y establece nuevas disposiciones para el rol preventivo de los municipios.

Desde la Subdere informaron que este tipo de reuniones será replicado con alcaldes y alcaldesas de otras regiones del país. El objetivo es recoger las necesidades planteadas por las autoridades comunales y abordar el trabajo relacionado con la seguridad municipal.