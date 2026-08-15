Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

15 de agosto de 2026

PRESIDENTE KAST SE REÚNE CON MÁS DE 70 ALCALDES PARA ABORDAR AGENDA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó una reunión con más de 70 alcaldes y alcaldesas de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana para abordar la agenda de seguridad del Gobierno y el trabajo de los municipios en esta materia.

KAST

El encuentro se realizó en el Palacio de La Moneda y fue coordinado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). En la actividad participaron el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa; y la subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini.

Durante la jornada se presentaron los principales lineamientos de la agenda legislativa relacionada con la seguridad municipal. El subsecretario Figueroa destacó la importancia de mantener un diálogo con los alcaldes y considerar las condiciones y recursos necesarios para implementar las medidas que se establezcan.

También se abordaron las observaciones realizadas durante la tramitación de la Ley Corta de Seguridad Municipal y los alcances de la Ley de Seguridad Municipal, que entra en vigor esta semana y establece nuevas disposiciones para el rol preventivo de los municipios.

Desde la Subdere informaron que este tipo de reuniones será replicado con alcaldes y alcaldesas de otras regiones del país. El objetivo es recoger las necesidades planteadas por las autoridades comunales y abordar el trabajo relacionado con la seguridad municipal.

nataliaduco

NATALIA DUCO RENUNCIA COMO MINISTRA DEL DEPORTE: PRESIDENTE KAST ACEPTA SU SALIDA JUNTO A LA DEL SUBSECRETARIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

GOBERNADOR FLIES SE REUNIÓ CON SUBSECRETARIO DE HACIENDA PARA ABORDAR FUTURA CONCESIÓN DE ZONA FRANCA

Leer Más

El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, se reunió con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, para abordar el proceso de una nueva concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, cuyo contrato vigente finaliza en 2030.

El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, se reunió con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, para abordar el proceso de una nueva concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, cuyo contrato vigente finaliza en 2030.

FLIES
nuestrospodcast
KAST

PRESIDENTE KAST SE REÚNE CON MÁS DE 70 ALCALDES PARA ABORDAR AGENDA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
KAST

PRESIDENTE KAST SE REÚNE CON MÁS DE 70 ALCALDES PARA ABORDAR AGENDA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
rectormaripani

RECTOR MARIPANI INICIA SEGUNDO PERÍODO CON EL COMPROMISO DE PROYECTAR A LA UMAG COMO REFERENTE DESDE EL EXTREMO AUSTRAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
hystsbap

HYST SOSTIENE REUNIÓN PROTOCOLAR CON DIRECTOR NACIONAL DEL SBAP

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.