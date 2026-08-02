PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE SANTO TOMÁS REALIZA SU PRIMERA VISITA OFICIAL A PUNTA ARENAS

El presidente del Directorio de Santo Tomás, Tomás Rivadeneira Hurtado, realizó su primera visita oficial a la Región de Magallanes, en el marco de una agenda institucional destinada a conocer el trabajo que desarrolla la sede Punta Arenas y abordar los desafíos de la educación superior técnico-profesional en la zona.

Como parte de la visita, sostuvo una reunión protocolar con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. En el encuentro también participaron el rector nacional de Santo Tomás, Juan Pablo Guzmán Aldunate; el vicepresidente del Directorio, Marcos Büchi Buc; y la rectora de Santo Tomás Punta Arenas, Valeska Acevedo Gaete.

Durante la jornada, las autoridades dialogaron sobre los desafíos de la educación superior en la región, el aporte que la institución ha realizado en la formación de técnicos y profesionales, y las oportunidades para fortalecer el trabajo conjunto con el municipio y otros actores del territorio. Asimismo, la delegación recorrió la sede local para conocer su funcionamiento y las iniciativas proyectadas para el desarrollo del establecimiento.

La rectora de Santo Tomás Punta Arenas, Valeska Acevedo Gaete, señaló que la visita permitió presentar la realidad de la sede, sus desafíos y las oportunidades para continuar fortaleciendo el proyecto educativo y su aporte al desarrollo regional. La actividad forma parte de la estrategia institucional de mantener un contacto permanente con las sedes del país.