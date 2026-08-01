AVISTAMIENTO REGISTRADO EN MAGALLANES SERÍA COMPATIBLE CON EL PASO DE UN COHETE CHINO LONG MARCH 6A

Habitantes de Puerto Natales, Torres del Paine y Punta Arenas registraron cerca de las 22:55 horas del 29 de julio una estructura luminosa acompañada de una extensa nube en el cielo austral. Las imágenes fueron compartidas por usuarios de UFO PUQ y Magellan Space Industries, quienes asociaron el fenómeno al paso de un objeto espacial.

De acuerdo con la información entregada por Magellan Space Industries, el avistamiento es temporal y visualmente compatible con la etapa superior de un cohete chino Long March 6A, lanzado aproximadamente una hora antes desde el Centro Espacial de Taiyuan, con los satélites experimentales Tongxin Jishu Shiyan 27A y 27B.

La entidad indicó además que esta identificación fue considerada plausible por el astrofísico y especialista en seguimiento espacial Jonathan McDowell. No obstante, precisó que aún se espera la publicación de los parámetros orbitales definitivos para confirmar la trayectoria del objeto observado.

Según explicó Magellan Space Industries, los lanzamientos efectuados desde Taiyuan hacia órbitas polares pueden recorrer gran parte del planeta en menos de una hora, lo que permite que etapas de estos vehículos espaciales sean visibles desde el extremo sur de Sudamérica durante su primera órbita alrededor de la Tierra.

La organización agregó que este correspondería al cuarto avistamiento de características similares registrado en Magallanes durante 2026, en un contexto marcado por el incremento de lanzamientos destinados al despliegue de constelaciones de satélites para telecomunicaciones, navegación e internet.

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