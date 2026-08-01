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1 de agosto de 2026

INDAP INTENSIFICA DESPLIEGUE EN TERRENO PARA APOYAR A AGRICULTORES AFECTADOS POR EL SISTEMA FRONTAL

​Equipos de la institución recorren las zonas afectadas para identificar daños, orientar a las familias campesinas y agilizar la implementación de las medidas de apoyo dispuestas en el marco de la emergencia agrícola.

Despliegue equipos Indap sistema frontal 3

Desde el inicio de la emergencia agrícola provocada por el sistema frontal, los equipos regionales del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), junto a las agencias de área y los programas de extensión, se encuentran recorriendo las comunas y sectores afectados para acompañar a los usuarios que han sufrido daños, levantar información en terreno y facilitar el acceso a las medidas de apoyo disponibles.

El despliegue busca identificar afectaciones en distintos rubros productivos, entre ellos fruticultura, horticultura, floricultura, viveros y actividad pecuaria. Además, se está realizando un catastro de los daños en infraestructura productiva, como invernaderos, cubiertas plásticas, techumbres de corrales, sistemas de riego y otras instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad agropecuaria.

La subdirectora nacional (s) de INDAP, Antonella Pecchenino, señaló que desde el primer momento los equipos han estado en terreno para acompañar a las familias campesinas y conocer sus necesidades. Agregó que la institución continuará recorriendo las comunas y sectores afectados con el propósito de orientar a los agricultores y levantar la información necesaria para la entrega de las ayudas.

La autoridad indicó además que el levantamiento de antecedentes directamente en terreno permitirá focalizar los apoyos de acuerdo con la realidad de cada localidad y las necesidades de los productores afectados. Según explicó, este proceso busca que las medidas lleguen de manera oportuna y respondan a los daños efectivamente registrados.

Las personas afectadas pueden revisar el detalle de las medidas de apoyo, los beneficios disponibles y las acciones implementadas por INDAP en el sitio web habilitado para la emergencia agrícola, donde la institución mantiene información actualizada sobre el trabajo en terreno y las ayudas destinadas a las familias campesinas.


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