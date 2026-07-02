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2 de julio de 2026

MAGALLANES ELIGE A SU NUEVO CONSEJO ASESOR REGIONAL DE INDAP

​Representantes campesinos de la región fueron elegidos democráticamente por sus propios pares, en una jornada que reunió a las organizaciones campesinas acreditadas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.

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Con la participación de organizaciones campesinas de la región, se realizó la jornada de elección del nuevo Consejo Asesor Regional (CAR) de INDAP Magallanes y Antártica Chilena, instancia que representará a los usuarios y usuarias de la institución durante el período 2026-2030.
 
La actividad, encabezada por el Seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, y el director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic, contó con la inscripción de organizaciones y socios con derecho a voto provenientes de las áreas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. La secretaria técnica del CAR, Soraya Villegas, expuso a los presentes la normativa y el funcionamiento del consejo, mientras que el proceso fue supervisado por el Ministro de Fe, el abogado regional de INDAP, Máximo Bascuñán Haarmann. 
Tras la presentación de candidaturas y la votación por provincia, resultaron electas las siguientes representantes: 

  • Sandra Naín Delgado, de la Agrupación Agricultores Tierra Austral, representante por la provincia de Magallanes. 

  • Rosa Cárdenas Téllez, de la Agrupación Orquídeas del Sur y la Cooperativa Entre Vientos y Coirones, representante por la provincia de Magallanes. 

  • Orita Teca Lepio, de la Asociación Gremial de Huerteros de Puerto Natales, representante por la provincia de Última Esperanza. 

  • Mariela Melipichun Basualto, representante por la provincia de Última Esperanza. 

  • Nivia Silva Andrade, de la Cooperativa Campesina Huertos Productivos de Tierra del Fuego Chile, representante por la provincia de Tierra del Fuego. 
Un momento destacado de la jornada fue la deliberación abierta entre las representantes electas para resolver el cupo pendiente de la provincia de Última Esperanza, decisión que finalmente se resolvió por unanimidad entre las propias candidatas, en un gesto que graficó el espíritu colaborativo del proceso. En esa misma instancia, el consejo electo acordó compartir la presidencia del CAR en dos períodos de dos años, la que será ejercida primero por Sandra Naín Delgado, representante de la provincia de Magallanes, entre junio de 2026 y junio de 2028, y posteriormente por Orita Teca Lepio, representante de la provincia de Última Esperanza, entre junio de 2029 y junio de 2030. 

El director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic, relevó la importancia de esta instancia para la región. "El Consejo Asesor Regional no es un trámite, es la voz organizada de la agricultura familiar campesina en las decisiones que la afectan. Cada representante que hoy asume lo hace porque su propia comunidad la eligió, y eso le da una legitimidad que ninguna autoridad puede reemplazar. En Magallanes, donde la ruralidad se construye a pulso contra el clima y la distancia, tener un CAR fuerte significa que las políticas públicas van a tener siempre un contrapeso desde el territorio", precisó Bradasic. 

En tanto, el Seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, destacó el proceso de elección y valoró el compromiso de las organizaciones campesinas con el desarrollo del sector. 

"Quiero expresar mi reconocimiento a la directiva saliente por el trabajo realizado y felicitar a la nueva mesa directiva del Consejo Asesor Campesino de INDAP, a la que deseo el mayor de los éxitos. Este proceso demuestra que la participación de las organizaciones campesinas está viva y fortalecida. Como Ministerio de Agricultura seguiremos trabajando junto a ellas para que  la agricultura familiar campesina de Magallanes continúe creciendo, incorporando innovación y tecnología que permitan mejorar la productividad, extender la temporada de cosechas y generar mayores oportunidades para las familias rurales de Magallanes", precisó Cavada. 

El nuevo Consejo Asesor Regional acompañará a INDAP Magallanes y Antártica Chilena en el diseño y evaluación de sus políticas y programas durante los próximos cuatro años, representando a las organizaciones campesinas de las tres provincias de la región. 
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