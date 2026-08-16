ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE ACERCA LA FÍSICA CUÁNTICA A NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DE UN LIBRO

La física cuántica llega al público infantil de la mano de la Dra. Carla Hermann Avigliano, académica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile e investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica. Su primer libro, “El mundo invisible: una aventura cuántica”, fue publicado por B de Blok.

La historia sigue a Miguel, Daniel y Rafaela, tres niños que comienzan a experimentar situaciones extrañas después de escuchar a sus padres hablar sobre fenómenos que parecen imposibles, como que el vacío no está realmente vacío o que el tiempo no transcurre siempre de la misma manera. En medio de la aventura aparece un gato morado que los guía hacia un denominado “mundo pequeño”, donde las reglas de la naturaleza son diferentes a la intuición cotidiana.

Según explicó Hermann, el objetivo del libro no es que los niños aprendan ecuaciones o conceptos técnicos de mecánica cuántica, sino acercarse a estos fenómenos mediante la curiosidad y la imaginación. La académica, conocida en redes sociales como @quantumcarla, busca que los lectores terminen la historia con nuevas preguntas sobre el funcionamiento de la naturaleza.

La autora también plantea que la física cuántica ya forma parte de tecnologías de uso cotidiano, como el GPS, las resonancias magnéticas y los semiconductores. A su juicio, el desarrollo de tecnologías como la computación cuántica, las comunicaciones ultraseguras y los sensores de alta precisión hará que estos conocimientos tengan una presencia cada vez mayor en la vida de las nuevas generaciones.





Fuente: Revista Tierra Bella